Zeytin Dalı bölgesinde 2 terörist öldürüldü

Güvenlik güçleri yurt içinde ve sınır bölgelerinde terörle mücadelesini başarıyla sürdürüyor.Türkiye'de terörü bitirmekte kararlı olan kahraman Mehmetçik saldırı girişimleri için de tetikte bekliyor.Son olarak Mehmetçik, Suriye'nin kuzeyinde başarılı bir sonuç elde etti.Milli Savunma Bakanlığı (MSB) tarafından paylaşılan bilgilerde, 2 PKK/YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği belirtildi.Açıklamalarda şu ifadelere yer verildi:"Teröre ve teröriste geçit yok! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’nin kuzeyindeki Zeytin Dalı bölgesinde tespit ettiği 2 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hale getirdi. Teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürecek!"