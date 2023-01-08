  • USD: 18,76 - 18,79
  • EURO: 20,14 - 20,17
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Yunanistan'a geçmek isteyen iki yabancı uyruklu kişi, şoförün fark etmesiyle yakalandı

İstanbul Beyoğlu'nda Talimhane oteller bölgesinde, Yunanistan'a geçmek isteyen iki yabancı uyruklu kişi şoförün fark etmesiyle yakalanarak gözaltına alındı.

Ekleme: 8.01.2023 - 16:17 Güncelleme: 8.01.2023 - 16:18 / Editör: Ozge Selin
Yunanistan'a geçmek isteyen iki yabancı uyruklu kişi, şoförün fark etmesiyle yakalandı
Beyoğlu Talimhane oteller bölgesinde saat 11.00 sıralarında Yunanistan'dan gelen turist kafilesi ülkelerine dönmek üzere tur otobüslerine bindi. Otobüsün altından ses geldiğini fark eden şoför, aracın altına baktı. İki kişinin tekerlerin arasında olduğunu görünce hemen yetkililere haber verdi. Otobüsün altından çıkarılan iki yabancı polise teslim edildi.

'HEPSİ HAZIRLIKLIYDI, KALIN GİYİNMİŞLERDİ'

Olayı gören taksi şoförü Osman Büte 'Yabancı tur otobüsü otele yanaştı. Otobüsün arka lastiğinden ses geliyordu. Ben lastiğim patladı diye düşündüm. Otobüs şoförü indi, baktı. Belediye görevlilerine haber verdi. Ben de gittiğimde lastiklerin arasında bir insan görülüyordu. Sonra otobüsün altına girdik baktık. İki kişi vardı. Biz onları dışarıya çıkardık. Otobüsün altından çıkanlar Filistinliymiş. Sonra polisler geldi aldı götürdü. Otobüs Yunan plakalıydı. Yunanistan'a gitmek istiyorlarmış. Bence bu profesyonelce yapılmış bir iş. Orada gidebilirler miydi? Pistonların üzerindeydiler. Gidebilirlerdi. Ama soğuğa ve yol şartlarına dayanabilirler miydi? Onu bilmiyorum. Hepsi hazırlıklıydı. Kalın giyinmişlerdi' dedi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
HDP'li Oluç'tan Kılıçdaroğlu'nun adaylığına olumlu cevap: Bizim için değerli biri
Rusya'da Putin'i sarsan ölüm: Kahraman ilan edilmişti
Çin'de Türkiye şaşkınlığı: Benzerlerinin çok üzerinde
Başkan Erdoğan'dan 6'lı masaya 'Yönetim' göndermesi: 6 kaptan bir gemiyi batırır
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulunuyor
T24'ün 'MİT'ten Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Çukurambar cinayeti raporu' iddiasına yalanlama
Bakan Kurum'dan TOKİ ödemeleri ile ilgili açıklama: Artış oranında yüzde 50 indirim yaptık
Kılıçdaroğlu'ndan HDP'ye destek: Asla kabul etmiyoruz
Toplu ulaşım ücretleri İstanbul'da 3’e katlandı! İBB zam şampiyonu oldu
İsmail Saymaz'dan altılı masaya adaylık eleştirisi: Yedi Kocalı Hürmüz
Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tazminat ödeyecek
Bakan Bilgin açıkladı! Geçici işçiye kadro
Murat Kurum: Konut fırsatçılarına yönelik komisyon kuruyoruz
Bakan Koca'dan sahte ilaç çıkışı: Bir kutu dahi girişi olmadı
CHP'den AK Parti'nin anayasa ziyareti randevusuna ret
Bakan Nebati’den fırsatçılara uyarı: Yanlış yapana gereğini yaparız
Memleket Partisi CHP Genel Merkezi'ne Türk bayrağı yolladı: Ortakları izin verirse asarlar
CHP'de Kılıçdaroğlu'nun yerine gelecek isim aranıyor
Devlet Bahçeli'den önemli açıklamalar...
TBMM'nin en genç milletvekiline taciz: Korkuyorum!
Kar ve yağmur yurda giriş yaptı, beş gün boyunca sürecek!

Kar ve yağmur yurda giriş yaptı, beş gün boyunca sürecek!

Otomobil sahiplerine güzel haber: Benzine indirim geliyor

Otomobil sahiplerine güzel haber: Benzine indirim geliyor

Twitter'a üç yeni özellik geliyor!

Twitter'a üç yeni özellik geliyor!

Dünyanın en eski hastanesi: Çok az sayıda var bir tanesi de Türkiye'de

Dünyanın en eski hastanesi: Çok az sayıda var bir tanesi de Türkiye'de

Tarihi bölgede çarpıcı manzara: Görüntüler Türkiye'de çekildi gören herkes telefonlarına sarıldı

Tarihi bölgede çarpıcı manzara: Görüntüler Türkiye'de çekildi gören herkes telefonlarına sarıldı

O ilimizi yine heyecan sardı: Su ararken petrol buldu!

O ilimizi yine heyecan sardı: Su ararken petrol buldu!