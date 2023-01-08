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Kilis'te 230 kaçak göçmen yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığınca yapılan istihbarı çalışmalar sonucunda ülkeye yasadışı yollarla giren 230 düzensiz göçmen yakalandı.

Ekleme: 8.01.2023 - 19:18 Güncelleme: 8.01.2023 - 19:19 / Editör: Ozge Selin
Kilis'te 230 kaçak göçmen yakalandı
Ekiplerin yurda yasa dışı yollarla girişleri engellemeye yönelik çalışmaları sürüyor..

Kilis’in Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca icra edilen keşif ve devriye faaliyetlerinde 9 ayrı olayda, ülkeye yasak yollarla girdiği tespit edilen toplam 230 Suriye uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

11 organizatör yakalandı
Olayla ilgili 5 araç ile göçmen kaçakçılığı yaptığı tespit edilen toplam 11 organizatör şahıs yakalandı.

Araçlara ve şüphelilere ait cep telefonlarına el konulurken şüpheliler Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınarak adli tahkikata başlatıldı.

230 göçmen göç idaresine teslim edildi
İHA'nın haberine göre, yakalanan 230 düzensiz göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edildi.
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