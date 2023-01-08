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Dışişleri'nden Senegal’e taziye mesajı...

Dışişleri Bakanlığı, Senegal’de meydana gelen kaza üzerine taziye mesajı yayımladı.

Ekleme: 8.01.2023 - 20:42 Güncelleme: 8.01.2023 - 20:43 / Editör: Ozge Selin
Dışişleri'nden Senegal’e taziye mesajı...
Dışişleri Bakanlığı, Senegal'de meydana gelen kaza üzerine taziye mesajı yayımladı. Bakanlık tarafından yayımlanan mesajda "Senegal'in Gniby kentinde, 8 Ocak tarihinde yaşanan kazada çok sayıda kişinin hayatını kaybettiği ve yaralandığı üzüntüyle öğrenilmiştir. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, aileleri ile dost ve kardeş Senegal halkına ve Hükümetine başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.
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