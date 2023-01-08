CHP'li başkanın taciz ettiği kadın konuştu: Zorla elimden tutup dokundu! Direnince...

CHP içerisinde patlak veren yeni taciz skandalında şoke eden detaylar. Tekirdağ'ın Ergene İlçe Belediye Başkanı CHP'li Rasim Yüksel'in nüfuzunu kullanarak ulusal bir kanalda spikerlik yapan Z.E.K'ya gerçekleştirdiği seri cinsel saldırıda, talihsiz kadının yaşadığı o korkunç anlar ortaya çıktı. Kanal yöneticisinin de belediyeden iş alabilmek için tacize göz yumduğunu söyleyen kadın, 'Elini itip rahatsız olduğumu söyledim. Zorla elimi tuttu. Kendisini itip içeri girecekken koluyla boynumu kavrayıp beni kendisine doğru çekerek öpmeye çalıştı. 'Yaklaşmayın, dokunmayın' diye sesimi yükselttim. Bunun üzerine benden özür diledi ama devam etti' diyerek kabus dolu anları anlattı.Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre; bir televizyon kanalında spikerlik yapan Z. E.K. (24), genel yayın yönetmeni Deniz A., Tekirdağ'ın Ergene İlçe Belediye Başkanı CHP'li Rasim Yüksel ve Yüksel'in arkadaşı Serkan D. çekim görüşmeleri için 16 Haziran 2022'de Büyükçekmece'deki lüks bir otelin restoranında bir araya gelmiş, o görüşmede CHP'li Yüksel spiker kadına seri bir şekilde cinsel saldıra bulunmuştu. Savcılık, şüpheli Yüksel'in spikerin üzerinde nüfuzunu kullanarak cinsel saldırıda bulunduğunu belirleyerek 10 yıla kadar hapsini istemişti.Yaşanan korkunç anlar spiker Z.E.K.'nin anlatımıyla ortaya çıktı. Başına gelenlerin ardından 2 gün sonra çalıştığı kanaldan da ayrıldığı belirlenen Z.E.K.'nin Başkan Yüksel ile geçen yıl 19 Mayıs'ta bir etkinlikte genel yayın yönetmeniyle birlikte tanıştığını söyledi. Yöneticisinin, Ergene Belediyesi'nin medya işlerini alarak kanala gelir sağlama amacında olduğunu ve olay günü de Tekirdağ'daki bir çekim işi için anlaşma yapmak üzere yöneticisinin bir görüşme ayarladığını anlattı.Belediyenin resmi aracıyla kendisi ve yöneticisi Deniz A.'nın aldırılarak görüşmenin yapılacağı otele gittiklerini belirten Z.E.K., otel girişinde Başkanın kendisine yönelik ısrarlı, rahatsız edici bakışlar attığını aktardı. Masada otururken alkol servisi yapıldığını belirten spiker kadın, CHP'li Yüksel'in rahatsız edici bakışlarına 'Neden hiç içmiyorsunuz, neden eğlenmiyorsunuz, sizi eğlendiremiyor muyuz' şeklinde sözleri ve whatsapp'tan 'Dans etmek istiyorum, bu şarkı sana gelsin' şeklindeki taciz mesajları eklendiğini belirtti.Ortamdan rahatsız olup yöneticisine tuvalete gitmeyi teklif ettiğini anlatan spiker, 'Deniz Hanıma rahatsız olduğumu ve gitmek istediğimi söyledim. Kendisi 'biraz daha dayan, ben de rahatsız oluyorum gideceğiz' dedi. Masaya döndüğümüzde Rasim Beyi de ısrarla yanıma oturttu' dedi. Başkan Yüksel'in ortamdaki gürültü nedeniyle kendisini dışarı çıkardığını söyleyen genç kadın, dışarı çıktıklarında rahatsız edici seviyede kendisine yakın durmaya başladığını aktardı.Kendisini geriye doğru attıkça Yüksel'in yaklaştığını ve elini omzuna atıp sarıldığını, göğüslerine de dokunduğunu belirten spiker, 'Elini itip rahatsız olduğumu söyledim. Zorla elimi tuttu. Kendisini itip içeri girecekken koluyla boynumu kavrayıp beni kendisine doğru çekerek öpmeye çalıştı. Ben fiziksel olarak kendisine direndim. 'Yaklaşmayın, dokunmayın' diye sesimi yükselttim. Bunun üzerine benden özür diledi' diyerek korku dolu anları anlattı.Ailesiyle konuşacağını bahane edip içeri girdiğini anlatan Z.E.K. tüm kurtulma çabalarına rağmen cinsel saldırının içerde de devam ettiğini aktardı. Başkan Yüksel'in sarıldığını, kendisinin yeniden onu ittirdiğini belirtti. Annesinin rahatsızlığını bahane edip taksiye bineceği sırada Yüksel'in yine peşinden gelerek 'Burada kalsaydın, yada şoförüm bıraksaydı' dediğini de aktaran Zeynep E.K., kendisine hediye olarak çiçek ve içinde ne olduğunu bilmediği birkaç poşet de verildiğini ve otelden ayrılınca çöpe attığını söyledi.Yöneticisi Deniz A.'nın kendisine yönelik eylemleri nedeniyle işten ayrıldığını ve kötü bir süreç geçirip aynı zamanda hukuki destek alabilmek için cinsel saldırıdan 8 gün sonra şikayette bulunabildiğini anlatan Z.E.K., 'Rasim Bey Belediye Başkanı olduğu için ve Deniz Hanım da patronum olduğu için üzerimde bir hiyerarşik bir ilişki vardı ve çalıştığım kanalın Ergene Belediyesi'nin işlerini alması söz konusuydu. Bu nedenle normalde verebileceğim aşırı bir tepkiyi Rasim Yüksel'e gösteremedim.Elini, kolunu ittirerek ve hoşlanmadığımı belirterek tepkimi belli edebildim. Ancak buna rağmen nüfuzunu kullanarak bana tacizde bulundu.Deniz Hanımın beni Rasim Yüksel'in yanına benden etkilenip işi kabul etmesi amacıyla götürdüğünü düşünüyorum. Ayrıca ben kendisinden yardım istememe, taciz edildiğimi görmesine rağmen bana yardım etmeyip adeta taciz edilmeme ortak olmuştur' diyerek yaşadığı korkuyu anlattı.