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Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Akıllarınca operasyon çekiyorlar...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Volkswagen Arena'da düzenlenen ÜniAK FEST Programı’nda önemli açıklamalarda bulundu. "Son dönemde birileri kuşakları harflerle etiketleyip bizim gençlerle aramızı açmak istiyorlar." diyerek muhalefete tepki gösteren Başkan Erdoğan, "Kötü kurgulanmış birtakım görüntüler, sokak röportajları üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. Gençler burada, gençler karşımda burada..." ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Akıllarınca operasyon çekiyorlar...
Ekleme: 8.01.2023 - 14:20 Güncelleme: 8.01.2023 - 15:13 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan'dan muhalefete sert tepki: Akıllarınca operasyon çekiyorlar...
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ÜniAK FEST Programı'nda önemli açıklamalarda bulundu. AK Parti'nin gençlerin partisi olduğunu ve gençlerden en çok oyu alan parti olmayı sürdüreceğini söyleyen Başkan Erdoğan, "Sevgili gençler işte buradan bir kez daha meydan okuyorum. Gençlerimizle aramıza hiç kimse giremeyecek. AK Parti gençlerin partisi olarak kurulmuştur." dedi.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"BU GENÇLİK MİLLETİMİZİN PARLAYAN YILDIZIDIR"

"Gözümüzün nuru, geleceğimizin teminatı sevgili gençler, sizlerle birlikte ülkemizin dört bir yanında gönlü bizimle olan gençlerimizli gururla muhabbetle selamlıyorum. Biz bu gençlişkle gurur duyuyoruz, bu gençlik milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençliktir.

Üstümüze dökülen güneşi ile bulutlar dağıtacak bu gençlik maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı gençliktir. Üstadın özlemle yad ettiği "Bu gençlik zaman bendedir ve mekan bana emanettir" şuurundaki gençliktir. Bu gençlik İstiklal Marşı'nda tarif edilen gençliktir, Milletimizin parlayan yıldızıdır.

Cumhuriyetimizin yeni yüzyılını anlamak isteyen gelsin şu AK Gençlik'e baksın. Rabbime bana böyle bir gençlikle yol yürüme imkanı verdiği için hamd ediyorum. Rabbime önceki nesillerden devraldığım mücadele bayrağını böyle bir gençliğe bıraktığım için hamd ediyorum. Allah birliğimizi muhabbetimizi daim eylesin diliyorum.

"GENÇLERİMİZLE TÜRKİYE YÜZYILI'NA YÜRÜYORUZ"

Son dönemde birileri kuşakları harflerle etiketleyip bizim gençlerle aramızı açmak istiyorlar. Kötü kurgulanmış birtakım görüntüler, sokak röportajları üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. Gençler burada, gençler karşımda burada...

Sadece son 2 yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik. Bu programlarda kah güldük kah hüzünlendik. Gördük ki gençlikle aynı duyguları paylaşıyoruz. Birileri sosyal medyada kendilerini gaza getirirken biz gençlerimizle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar tutmadı. Taklit etmeye çalıştılar o da olmadı. Şimdi ne yapacağını bilmez şekilde bir o yana bir bu yana savruluyorlar.

Bu iş medya ajanslarından devşirilen oyuncularla olmaz. Bu işe yürek işidir kalp işidir, aşk işidir, sevgi işidir. Biz gençlerimizi seviyoruz onlar da bizi seviyor. İşte tablo burada. Hayatımızın her alanında olduğu gibi daima gençlere hizmet için çabaladık. Gençlerimizde sağ olsun enerjileriyle coşkularıyla hep bizim yanımızda yer aldı.

"GENÇLERİMİZLE ARAMIZA HİÇ KİMSE GİREMEYECEK"

AK Parti gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir. 423 bin yeni toplamda 1 milyonu geçen genç üye ile AK Parti'nin gücünü ve farkını ispatlamıştır. AK Parti'nin genel üye sayısı, 11 milyon 241 ile diğer tüm partileri üst üste koyup 3 ile çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır.

Sevgili gençler işte buradan bir kez daha meydan okuyorum. Gençlerimizle aramıza hiç kimse giremeyecek. AK Parti gençlerin partisi olarak kurulmuştur.

Yıllarca bu ülkenin evlatları terör örgütlerinin eline itildi. Özgürlüklerini, hayallerini dile getiremedi. Kendi yurtlarında parya muamelesi gördü. Başörtüsü yasağını biz kaldırdık."
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