6'lı masa yerinde sayarken Cumhur İttifakı'ndan bir adım daha: Seçim protokolü

6'lı masa, adayının adı bir yana hangi yöntemle isim belirleneceği konusunda bile anlaşamazken Cumhur İttifakı, 'seçim protokolü' için düğmeye bastı. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti ve MHP'nin 'Cumhur İttifakı' adı altında seçime birlikte gireceğine ilişkin resmi protokol belgesinin hazırlıklarının başlaması talimatı verdi.Geçen günlerde Başkan Erdoğan başkanlığında toplanan MYK'nın gündem maddelerinden biri de ittifak protokolü oldu.Bu konudaki çalışmaların başlaması ve protokol çerçevesinin çizilmesi konusu gündeme geldi. Başkan Erdoğan, MHP ile birlikte protokol hazırlıklarının başlaması, seçim süreci başladığında bu konunun çözülmüş olması talimatı verdi.Önümüzdeki günlerde iki parti ortak toplantılar yaparak protokole son şeklini verecek.Seçim Yasasına göre ittifak yapmak isteyen partiler seçim sürecinin başlangıç tarihinden itibaren en geç 7 gün içinde genel başkanların imzalarını taşıyan protokolü YSK'ya teslim etmek zorunda.Aday listelerinin teslim edilmesi için verilen süreden iki gün önceye kadar bu protokollerde değişiklik yapılabiliyor, bazı partiler ittifaka dahil olup bazıları çekilebiliyor.2018 seçimlerinde Cumhur İttifakı Protokolü Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli imzası ile YSK'ya sunulmuştu.TBMM'deki dengeler açısından bir milletvekilinin bile büyük önemi bulunuyor.Bu nedenle Cumhur İttifakı içinde artık oyların boşa gitmemesi için ve Cumhur İttifakı partileri ayrı ayrı liste çıkarttığında bölünme olacağından dolayı ortak liste tartışılmaya başlandı.İki partinin önümüzdeki günlerde bu konuyu detaylı olarak masaya yatırması, hangi illerde böyle bir uygulamaya gidilebileceği, yapılması halinde kaç milletvekili daha fazla çıkarmanın mümkün olabileceğinin konuşulması bekleniyor.