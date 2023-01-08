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2023 yılı hac kontenjanı belli oldu

Hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldüğünü açıklayan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, "Bu sene 83 bin 430 hacı adayımızı ağırlayacağız" dedi.

2023 yılı hac kontenjanı belli oldu
Ekleme: 8.01.2023 - 12:12 Güncelleme: 8.01.2023 - 13:01 / Editör: Ozge Selin
2023 yılı hac kontenjanı belli oldu
Hacı adayları, kutsal topraklara kavuşmak için gün sayıyor...

Pandemi nedeniyle bir süre kapalı olan ardından ziyarete açılan Kabe, bu sene de hacıları ağırlayacak.

Yeni yıla girilmesiyle birlikte kutsal topraklara giderek dini vecibelerini gerçekleştirmek isteyen Müslümanlar, 2023 yılı hac takvimine odaklandı.

Vatandaşlar büyük bir heyecana hac kurasını beklerken, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'tan önemli bir açıklama geldi.

Hac kontenjanı belli oldu
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş yaptığı açıklamada, hac kontenjanının belli olduğunu duyurdu.

'83 bin 430 hacı adayımızı ağırlayacağız'
Ali Erbaş, 'Elhamdülillah Beytullah'tan milletimize selam gönderiyorum. Hamdolsun hac kontenjanında salgın öncesi duruma dönüldü. Dolayısıyla bu yıl 65 yaş üstü dahil, 83 bin 430 hacı adayımızı kutsal topraklarda ağırlayacağız inşallah. Milletimize hayırlı, mübarek olsun.' ifadelerini kullandı.

Ön kayıt başvuruları sürüyor
Diyanet İşleri Başkanlığı'nca yapılan duyuruya göre, 5 Ocak itibariyle başlayan ön kayıt başvuruları, 26 Ocak'a kadar devam edecek.

Geçmiş yıllarda kayıt yaptırıp 2020 yılında kuraya katıldığı halde kesin kayıt hakkı elde edemeyen hacı adaylarının kayıt yenileme işlemleri 05 Ocak 2023 tarihinde, Diyanet İşleri Başkanlığı'nca otomatik olarak güncellendi.

Vatandaşlar 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek
İlk defa hacca gidecek adaylar, e-Devlet üzerinden başvuru yapabilecek. İlk defa kayıt yaptıracaklar ayrıca anlaşmalı bankalar aracılığıyla 250 lira ön kayıt ücreti ödeyecek.

Adayların il, adres, iletişim bilgileri ve konaklama türü değişikliklerini ise e-Devlet üzerinden yapmaları gerekecek. Daha sonra Diyanet İşleri Başkanlığınca belirlenecek kura tarihinde ismi çıkan adaylar, 2023 haccı için kesin kayıt hakkı elde edecek.
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