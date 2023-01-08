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2022'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu: Rakiplere fark atarak zirveye oturdu

Araç satışları 2022'de yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adet oldu. Peki, en çok hangi marka, kaç adet sattı? Hafif ticari araç satışında lider marka hangisi oldu? Kaç adet lüks otomobil satışı gerçekleşti. İşte otomobil satışlarında geçtiğimiz yılın rakamları...

Ekleme: 8.01.2023 - 14:14 Güncelleme: 8.01.2023 - 14:23 / Editör: Ozge Selin
2022'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu: Rakiplere fark atarak zirveye oturdu
Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) verilerine göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç toplam satışları, 2022'de önceki yıla kıyasla yüzde 6,2 artarak 783 bin 283 adet oldu.

Otomobil satışları, 5,5 artışla 592 bin 660, hafif ticari araç satışları da yüzde 8,6 yükselişle 190 bin 623 seviyesinde gerçekleşti.

Volkswagen 60 bin 341 satışla dördüncü ve Toyota da 49 bin 937 satışla beşinci sırada konumlandı.

Geçen yıl en fazla otomobil satışı gerçekleştiren marka 97 bin 354 adetle Fiat oldu. Bunu, 88 bin 206 ile Renault ve 49 bin 695 satışla da VW izledi.

Hyundai, 42 bin 241 satışla dördüncü sırada konumlanırken, Toyota 38 bin 276 otomobil satışıyla beşinci sırada yer aldı.

Geçen yıl 41 markanın yer aldığı listede, Smart hariç tüm markalardan satış yapıldı.

2022'de 14 Lamborghini, 15 Bentley, 22 Ferrari, 28 Aston Martin, 90 Jaguar, 314 Maserati, 336 Lexus ve 668 Porsche satışı gerçekleştirildi.

Hafif ticari araç segmentine bakıldığında 66 bin 132 satışla Ford listenin ilk sırasında yer aldı. Ford'u, 49 bin 81 satışla Fiat ve 11 bin 661 satışla Toyota izledi.

Renault 11 bin 433 satışla dördüncü ve Volkswagen 10 bin 646 satışla beşinci oldu.

2022 yılında en fazla satış yapan otomobil markaları ve satış adetleri şöyle:

2022'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu: Rakiplere fark atarak zirveye oturdu

2022'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu: Rakiplere fark atarak zirveye oturdu

2022'de en çok satılan otomobil markaları belli oldu: Rakiplere fark atarak zirveye oturdu
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