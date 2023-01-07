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Türkiye'nin yeni Suriye politikası ABD'nin gündeminde! Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Türkiye zafer kazanacak .

Türkiye’nin son yıllarda yürüttüğü başarılı diplomasi, dünya siyasi arenasında yankı uyandırıyor. Son olarak terör örgütü YPG’nin yuvalandığı Suriye ile dışişleri bakanları seviyesinde yeni bir diplomasi trafiği başlatan Türkiye’nin girişimleri, ABD merkezli Bloomberg tarafından konu edildi. Analizde, Türkiye’nin girişimlerinin ABD üzerinde baskı oluşturacağına yer verilirken Türkiye’yi YPG’ye karşı askeri operasyon olmaksızın bir zafer beklediği görüşü de öne çıktı. .

Türkiye'nin yeni Suriye politikası ABD'nin gündeminde! Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Türkiye zafer kazanacak .
Ekleme: 7.01.2023 - 13:23 Güncelleme: 7.01.2023 - 13:27 / Editör: Ozge Selin
Türkiye'nin yeni Suriye politikası ABD'nin gündeminde! Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Türkiye zafer kazanacak .
Türkiye'nin son yıllarda küresel çapta kurduğu diplomatik ilişkiler meyve vermeye devam ediyor. Rusya Ukrayna savaşında arabuluculuk rolü üstlenen, Doğu ve Batı arasında ilişkilere yön veren Türk diplomasisi bu kez Orta Doğu'da kendisini gösteriyor. Rusya ve Batılı ülkeler arasında kurduğu diplomasi köprüsüyle adeta dünyaya ders veren Türkiye'nin politikaları bu kez ABD merkezli gazete Bloomberg'de gündem oldu.

.TÜRKİYE'NİN BAŞLATTIĞI DİPLOMASİ TRAFİĞİ GÜNDEMDE
 Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın gündeme getirdiği Suriye politikasını mercek altına alan Bloomberg, Ankara'nın attığı adımların ABD ve ABD'nin destekçisi olduğu terör örgütü YPG'yi zor durumda bırakacağına yer verdi..

Türkiye, Suriye ile normalleşme yönünde adımlar atmaya devam ediyor. Son olarak Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rus ve Suriyeli mevkidaşlarıyla önemli bir görüşme gerçekleştirmişti.

Dışişleri bakanları düzeyinde devam edecek görüşmeler ilişkin açıklamalarda bulunan Başkan Erdoğan, 'Sayın Putin ile görüşmem oldu. Dışişleri bakanlarımızı bir araya getireceğiz. Daha sonra da gelişmelere göre liderler olarak bir araya geleceğiz. Derdimiz suhuleti bölgedeki sükûneti sağlamak, barışı egemen kılmak.' ifadelerini kullanmıştı.

Diplomatik ilişkilerle bölgede barışı tesis etmeye çalışan Ankara'nın Şam yetkilileriyle Moskova'da görüşmelerde bulunmasına ilişkin yayınladığı yeni analizde Bloomberg, dikkat çeken ifadeler kullandı.

Türkiye'nin yeni Suriye politikası ABD'nin gündeminde! Bloomberg’den dikkat çeken analiz: Türkiye zafer kazanacak .

'BÖLGE ABD'NİN KONTROLÜNDEN ÇIKTI'
ABD merkezli gazete, Ankara'nın Şam ile kurduğu ilişkilerin 'Rusya'nın Orta Doğu'daki rolünü güçlendireceğini ve ABD'nin Suriye'den çekilmesi üzerinde baskı oluşturacağını' belirtti. Yapılan analizde, 'ABD'nin oradaki varlığının gereksiz ve haksız olduğunu anlaması gerekiyor. Bugün bölge ülkeleri, giderek ABD'den bağımsız hareket ediyor.' yorumları da öne çıktı..

'ABD'nin bölgedeki varlığının gereksiz ve haksız olduğunu anlaması gerektiği'ni belirten Bloomberg, Türkiye'nin Suriye açılımının ABD üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağını vurguladı.

'TÜRKİYE'Yİ OPERASYONSUZ BİR ZAFER BEKLİYOR'
ABD'nin destek verdiği YPG terör örgütüne karşı yeni operasyonların sinyalini veren Türkiye'nin, 30 kilometre derinlikte güvenli bölge kurma adına teröristlerden geri çekilmesini istediğini, aksi takdirde askeri operasyon düğmesine basacağını yüksek sesle dile getirdiğini vurgulayan Bloomberg, konuyla ilgili de önemli bir tespitte bulundu.

'ABD'nin bölgedeki varlığının gereksiz ve haksız olduğunu anlaması gerektiği'ni belirten Bloomberg, Türkiye'nin Suriye açılımının ABD üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağını vurguladı.

'TÜRKİYE'Yİ OPERASYONSUZ BİR ZAFER BEKLİYOR'
ABD'nin destek verdiği YPG terör örgütüne karşı yeni operasyonların sinyalini veren Türkiye'nin, 30 kilometre derinlikte güvenli bölge kurma adına teröristlerden geri çekilmesini istediğini, aksi takdirde askeri operasyon düğmesine basacağını yüksek sesle dile getirdiğini vurgulayan Bloomberg, konuyla ilgili de önemli bir tespitte bulundu.

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