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Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!

Meteoroloji 7 Ocak 2023 Cumartesi hava durumu raporunu yayınladı. Cumartesi plan yapacaklar, son hava durumu raporunu bekliyor. Ocak ayının ilk hafta sonunda 'Hava nasıl olacak?', ‘Kar yağışı ne zaman?’, ‘Kar yağacak mı?’ merak ediliyor. 7 Ocak günü bir süredir beklenen kar yağışı yurdun bazı bölgelerinde etkili olacak. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son dakika bilgisine göre kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İşte 7 Ocak Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu…

Ekleme: 7.01.2023 - 11:09 Güncelleme: 7.01.2023 - 11:51 / Editör: Ozge Selin
Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!
Meteoroloji 7 Ocak 2023 hava durumu raporunu yayınladı. Vatandaşlar ‘Hafta sonu hava nasıl olacak?', ‘Kar yağacak mı?', ‘Yağmur var mı?' merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvinçevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.

RİZE VE ARTVİN'E KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika haberine göre Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. 7 Ocak 2023 Cumartesi günü Rize ve Artvin illeri ve çevresinde çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısı geldi. Öte yandan Batı Karadeniz'in doğusunda Cuma günü başlayan fırtına bugün öğlen saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların ise İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları:

EDİRNE °C, 11°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KIRKLARELİ °C, 11°C

Parçalı bulutlu

KOCAELİ °C, 12°C

Parçalı bulutlu

A.KARAHİSAR °C, 6°C

Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 14°C

Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 15°C

Az bulutlu

MUĞLA °C, 14°C

Az bulutlu

ADANA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 11°C

Parçalı bulutlu

MERSİN °C, 18°C

Parçalı bulutlu

ANKARA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 5°C

Parçalı ve çok bulutlu

KAYSERİ °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

KONYA °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu

BOLU °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

KASTAMONU °C, 4°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu iç kesimleri kar yağışlı

SİNOP °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

ZONGULDAK °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu

AMASYA °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu

SAMSUN °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu

TOKAT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı

TRABZON °C, 10°C

Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları kuvvetli yağmurlu, yüksekleri yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı

AĞRI °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı

ERZURUM °C, 1°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı

MALATYA °C, 3°C

Parçalı ve çok bulutlu

VAN °C, 2°C

Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı

DİYARBAKIR °C, 9°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri yağmurlu

GAZİANTEP °C, 12°C

Parçalı bulutlu

SİİRT °C, 7°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 12°C

Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
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