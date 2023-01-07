Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!

Meteoroloji 7 Ocak 2023 hava durumu raporunu yayınladı. Vatandaşlar ‘Hafta sonu hava nasıl olacak?', ‘Kar yağacak mı?', ‘Yağmur var mı?' merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvinçevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.Peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika haberine göre Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. 7 Ocak 2023 Cumartesi günü Rize ve Artvin illeri ve çevresinde çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısı geldi. Öte yandan Batı Karadeniz'in doğusunda Cuma günü başlayan fırtına bugün öğlen saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların ise İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları:EDİRNE °C, 11°CParçalı bulutluİSTANBUL °C, 11°CParçalı bulutluKIRKLARELİ °C, 11°CParçalı bulutluKOCAELİ °C, 12°CParçalı bulutluA.KARAHİSAR °C, 6°CParçalı ve az bulutluDENİZLİ °C, 14°CParçalı ve az bulutluİZMİR °C, 15°CAz bulutluMUĞLA °C, 14°CAz bulutluADANA °C, 18°CParçalı bulutluANTALYA °C, 18°CParçalı bulutluISPARTA °C, 11°CParçalı bulutluMERSİN °C, 18°CParçalı bulutluANKARA °C, 4°CParçalı ve çok bulutluESKİŞEHİR °C, 5°CParçalı ve çok bulutluKAYSERİ °C, 4°CParçalı ve çok bulutluKONYA °C, 4°CParçalı ve çok bulutluBOLU °C, 7°CParçalı ve çok bulutluKASTAMONU °C, 4°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu iç kesimleri kar yağışlıSİNOP °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluZONGULDAK °C, 10°CParçalı ve çok bulutluAMASYA °C, 7°CParçalı ve çok bulutluSAMSUN °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurluTOKAT °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlıTRABZON °C, 10°CParçalı ve çok bulutlu, kıyıları kuvvetli yağmurlu, yüksekleri yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlıAĞRI °C, 3°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlıERZURUM °C, 1°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlıMALATYA °C, 3°CParçalı ve çok bulutluVAN °C, 2°CParçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlıDİYARBAKIR °C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri yağmurluGAZİANTEP °C, 12°CParçalı bulutluSİİRT °C, 7°CParçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurluŞANLIURFA °C, 12°CParçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu