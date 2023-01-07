Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!
Meteoroloji 7 Ocak 2023 Cumartesi hava durumu raporunu yayınladı. Cumartesi plan yapacaklar, son hava durumu raporunu bekliyor. Ocak ayının ilk hafta sonunda 'Hava nasıl olacak?', ‘Kar yağışı ne zaman?’, ‘Kar yağacak mı?’ merak ediliyor. 7 Ocak günü bir süredir beklenen kar yağışı yurdun bazı bölgelerinde etkili olacak. Öte yandan Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen son dakika bilgisine göre kuvvetli yağış uyarısında bulundu. İşte 7 Ocak Cumartesi İstanbul, Ankara, İzmir ve il il hava durumu…
Meteoroloji 7 Ocak 2023 hava durumu raporunu yayınladı. Vatandaşlar ‘Hafta sonu hava nasıl olacak?', ‘Kar yağacak mı?', ‘Yağmur var mı?' merak ediyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son değerlendirmelerine göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Bartın, Kastamonu, Sinop, Tokat, Erzurum, Ağrı, Ardahan ve Şanlıurfa çevrelerinin yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Rize ve Artvinçevrelerinde kuvvetli olmak üzere; Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu, Şanlıurfa, Bartın ve Sinop çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yağmur, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Marmara ile iç kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor.
RİZE VE ARTVİN'E KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Peki bugün hava nasıl olacak? Meteoroloji'den son dakika haberine göre Rize ve Artvin için sarı kodlu uyarıda bulunuldu. 7 Ocak 2023 Cumartesi günü Rize ve Artvin illeri ve çevresinde çok kuvvetli yağışlar bekleniyor. Yağışların, kıyılarda kuvvetli yağmur, iç kesimlerinde yer yer yoğun kar şeklinde olması beklendiğinden yaşanabilecek, ulaşımda aksamalar, sel, su baskını gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır uyarısı geldi. Öte yandan Batı Karadeniz'in doğusunda Cuma günü başlayan fırtına bugün öğlen saatlerine kadar etkisini sürdürecek. Sıcaklıkların ise İç Anadolu ile Doğu Karadeniz'de 2 ila 4 derece azalacağı diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzey ve batı yönlerden hafif ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Bazı illerde beklenen hava sıcaklıkları:
EDİRNE °C, 11°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 11°C
Parçalı bulutlu
KOCAELİ °C, 12°C
Parçalı bulutlu
A.KARAHİSAR °C, 6°C
Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 15°C
Az bulutlu
MUĞLA °C, 14°C
Az bulutlu
ADANA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ANTALYA °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ISPARTA °C, 11°C
Parçalı bulutlu
MERSİN °C, 18°C
Parçalı bulutlu
ANKARA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KAYSERİ °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
BOLU °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
KASTAMONU °C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları yağmurlu iç kesimleri kar yağışlı
SİNOP °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu
AMASYA °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
TOKAT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
TRABZON °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyıları kuvvetli yağmurlu, yüksekleri yoğun karla karışık yağmur ve kar yağışlı
AĞRI °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde kar yağışlı
ERZURUM °C, 1°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde kar yağışlı
MALATYA °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
VAN °C, 2°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı kar yağışlı
DİYARBAKIR °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğu kesimleri yağmurlu
GAZİANTEP °C, 12°C
Parçalı bulutlu
SİİRT °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmurlu
ŞANLIURFA °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmurlu
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