  • USD: 18,75 - 18,78
  • EURO: 19,70 - 19,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Mersin’deki otobüs terminalinde bomba paniği: Gözaltına alındı!

Mersin’in Silifke Şehirler Arası Otobüs Terminali girişindeki özel güvenlik görevlisinin x-ray cihazında el bombasına benzer bir nesne görmesi paniğe neden oldu.

Ekleme: 7.01.2023 - 09:44 Güncelleme: 7.01.2023 - 09:45 / Editör: Ozge Selin
Mersin’deki otobüs terminalinde bomba paniği: Gözaltına alındı!
Şahıs olay yerinden kaçarken polis ekipleri alarma geçti. Kaçan şahsın terminale tekrar gelmesiyle polis şüpheliyi gözaltına alırken, el bombası olduğu iddia edilen poşeti arama çalışmaları başlatıldı.

Mersin Büyükşehir Belediyesine ait Silifke Şehirlerarası Otobüs Terminali girişinde x-ray cihazı ile çanta araması yapan güvenlik görevlisi bir kişinin çantasının içerisinde el bombasına benzer bir nesne gördü. Çantasını aratmak istemeyen kişi çanta içerisinden el bombası görünümlü nesneyi alıp, çantalarını bırakarak kaçtı.

Görevlinin haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler, çevrede güvenlik önlemleri alarak terminale giriş ve çıkışları yasakladı. Kaçan kişinin çantalarını almak için tekrar otobüs terminaline gelmesiyle birlikte polis ekipleri şahsı gözaltına aldı. Olay yeri inceleme ekipleri x-ray cihazında bırakılan çantalarda ve terminal içinde arama ve inceleme yaptı.

Gözaltına alınan kişi sorgusu yapılmak üzere Silifke İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü. Polis olaya yakın bölgede içerisinde el bombası olduğu iddia edilen poşeti arama çalışmalarına başladı. Olayın yaşandığı anda terminalin kalabalık ve asker sevkiyatının olduğu bildirildi.

Silifke şehirlerarası otobüs terminaline çalışan görgü tanıkları, x-ray cihazında el bombası görünümlü bir nesneyi güvenlik görevlisinin fark ettiğini, görevlinin şahsı yakalamak için büyük çaba sarf ettiğini, kaçan kişinin daha sonra tekrar gelerek polis ekiplerince yakalandığını söyledi.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Bakan Nebati: 76 milyar TL’yi aşan kamu zararını önledik
CHP'nin tacizci başkanı Rasim Yüksel'den skandal sözler: Bebeğim bir sorun mu var? .
Diyarbakır’da yolcu otobüsü devrildi: 5 ölü, 23 yaralı
Mersin'de 210 polisle drone destekli şafak operasyonu: 25 zanlı aranıyor
'Hangi başkan kaç kilometre metro inşa etti?' CHP'li trollerin iddiası bakanlığın verileriyle çürüdü
Merkez Bankası'ndan menkul kıymet tesisi uygulamasında değişiklik...
Bakan Nebati TİM yönetimini kabul etti! Dikkat çeken ihracat mesajı...
Türkiye'nin çıkardığı doğal gaz evlere ücretsiz verilecek mi? Bakan Dönmez canlı yayında cevap verdi!
Kurtulmuş: Eş cumhurbaşkanlığı gibi bir sistemi millete teklif etmeyi düşünüyorlar
İstanbul Havalimanı 2022'de Avrupa'nın lideri! Bakan Karaismailoğlu verileri paylaştı!
Adalet Bakanı Bozdağ'dan altılı masaya eleştiri: Cumhurbaşkanı adayı değil özel kalem müdürü arıyorlar
Meksika'da El Chapo krizi sürüyor: 29 kişi öldü
Nevşin Mengü altılı masanın formülünü sert sözlerle eleştirdi: Başka sistem bulun
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?'
Karadeniz gazında kritik gelişme! Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 90'a ulaştı
Altılı masada kim hangi bakanlığı istiyor? Fatih Portakal 'kulis bilgi' diyerek anlattı!
Podolyak: Rus ateşkesinin özü budur, sessizliği taklit ederek arkadan öldürmek!
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kritik isim daha yakalandı! Cinayet öncesi keşif yapan...
ABD öğrendi tüm dünya öğrenecek: Turkey değil Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz
Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!

Meteoroloji’den ‘sarı kodlu’ uyarı: Kıyılarda sağanak iç kesimlerde kar!

Bakan Yardımcısı ocak ve şubata dikkat çekip uyarmıştı: Üç ilde ortaya çıkan görüntü endişeleri arttırdı

Bakan Yardımcısı ocak ve şubata dikkat çekip uyarmıştı: Üç ilde ortaya çıkan görüntü endişeleri arttırdı

Araç sahipleri dikkat! Son gün 31 Ocak

Araç sahipleri dikkat! Son gün 31 Ocak

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var