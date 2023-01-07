İşyerinden 6 milyon çalan hırsızlar suç makinası çıktı

İstanbul Gaziosmanpaşa’da bir iş yerine giren hırsızlar, kasada bulunan 6 milyon liralık nakit para ve dövizi alarak kaçtı. Konuyla ilgili çalışma başlatan Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri her biri suç makinası 3 hırsızı yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerin kasayı taşıyarak geldikleri otomobile yükledikleri anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Gaziosmanpaşa Barbaros Hayrettin Paşa Mahallesi 1002 sokak üzerinde işadamı A.İ.'ye ait iş yeri soyuldu. Hırsızlar, 14 Ekim 2022'de gece geldikleri işyerinin kapısını açarak içerde bulunan kasayı geldikleri otomobile yükledi.Sabah işyerine gelen A.İ.'nin şikayeti üzerine soruşturma başlatıldı. İşadamı A.İ., çalınan kasanın içinde 480 bin lira, 290 bin dolar, 5 bin Euro bulunduğunu ayrıca çok sayıda çek, tapu ile bir miktar ziynet eşyası bulunduğunu söyledi.Hırsızlık Büro Amirliği tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada şüphelilerin iş yeri güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği belirlendi. Görüntülerde şüphelilerin bir otomobille iş yeri önüne geldikleri, ardından kepengi açarak içeri girdikleri görüldü. İçerde bulunan kasayı taşıyarak dışarı çıkarırken görüntülenen hırsızların daha sonra geldikleri otomobille kaçtıkları anları güvenlik kamera görüntülerine yansıdı.