Hakan Han Özcan: Türkiye birincisi teşkilatımızı tebrik ediyorum

Yargıtay tarafından açıklanan siyasi partilerin üye sayılarına göre AK Parti, 11.241.230 üye sayısıyla diğer partilerin toplam üye sayısının 4,5 katına ulaştı.2022 Yılında AK Parti teşkilatları içerisinde en fazla üyeyi, Ankara teşkilatı, 127.103 sayısına ulaşarak gerçekleştirdi.Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan ,paylaşımıyla duyurdu.İl Başkanı Hakan Han Özcan yapmış olduğu açıklamada; Ankara teşkilatının sürekli sahada olduğunu ve vatandaşların AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göstermiş olduğu teveccühü, sevgiyi, AK Parti'ye yeni üyeler kazandırarak ve AK Parti ailesini büyüterek gösterdiklerini belirtti.2020, 2021 ve 2022 yılında üst üste Türkiyede en fazla üye yapan teşkilatın bir mensubu olmaktan onur duyduğunu belirten Özcan, 2023 seçimlerinde Ankara'da rekor oy alarak Cumhurbaşkanı Erdoğam'ı yeniden güllerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uğurlayacaklarını belirtti.