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Hakan Han Özcan: Türkiye birincisi teşkilatımızı tebrik ediyorum

AK Parti Ankara teşkilatı, 2022 yılında, 127.103 yeni üye yaparak Türkiye genelinde 1'inci oldu. Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, paylaşımında "Teşkilatımızı tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Ekleme: 7.01.2023 - 16:29 Güncelleme: 7.01.2023 - 16:31 / Editör: Ozge Selin
Hakan Han Özcan: Türkiye birincisi teşkilatımızı tebrik ediyorum
Yargıtay tarafından açıklanan siyasi partilerin üye sayılarına göre AK Parti, 11.241.230 üye sayısıyla diğer partilerin toplam üye sayısının 4,5 katına ulaştı.

2022 Yılında AK Parti teşkilatları içerisinde en fazla üyeyi, Ankara teşkilatı, 127.103 sayısına ulaşarak gerçekleştirdi.

'Türkiye birincisi Ankara teşkilatımızı tebrik ediyorum'
Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan , '127.103 yeni yürek bizimle atıyor, bize güveniyor, bizimle yol yürüyor, AK Partimizin gücüne, projelerine ve hayallerine inanan tüm kardeşlerimize hoşgeldiniz diyor, sahada ailemizi büyüten dava arkadaşlarıma teşekkür ediyor, Türkiye birincisi Ankara teşkilatımızı tebrik ediyorum.' paylaşımıyla duyurdu.

Hakan Han Özcan: Türkiye birincisi teşkilatımızı tebrik ediyorum

Hakan Han Özcan açıklama yaptı
İl Başkanı Hakan Han Özcan yapmış olduğu açıklamada; Ankara teşkilatının sürekli sahada olduğunu ve vatandaşların AK Parti ile Cumhurbaşkanı Erdoğan'a göstermiş olduğu teveccühü, sevgiyi, AK Parti'ye yeni üyeler kazandırarak ve AK Parti ailesini büyüterek gösterdiklerini belirtti.

2020, 2021 ve 2022 yılında üst üste Türkiyede en fazla üye yapan teşkilatın bir mensubu olmaktan onur duyduğunu belirten Özcan, 2023 seçimlerinde Ankara'da rekor oy alarak Cumhurbaşkanı Erdoğam'ı yeniden güllerle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne uğurlayacaklarını belirtti.

Hakan Han Özcan: Türkiye birincisi teşkilatımızı tebrik ediyorum
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