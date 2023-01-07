Göç İdaresi Başkanlığı 1-5 Ocak düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı
Göç İdaresi Başkanlığı: Bin 983 düzensiz göçmen yakalandı, bin 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı 1-5 Ocak arasında düzensiz göçle mücadele verilerini paylaştı.
Göç İdaresi yaptığı paylaşımda, “1-5 Ocak'ta bin 983 düzensiz göçmen yakalandı, bin 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, bin 889 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi, 20 bin 588 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor” ifadeleri kullanıldı.
Göç İdaresi yaptığı paylaşımda, “1-5 Ocak'ta bin 983 düzensiz göçmen yakalandı, bin 28 düzensiz göçmen sınır dışı edildi, bin 889 düzensiz göçmenin ülkemize girişi engellendi, 20 bin 588 yabancının sınır dışı işlemleri sürüyor” ifadeleri kullanıldı.
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