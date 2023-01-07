Gaziantep'te 300 litre kaçak alkol yakalandı

Kentte 2 iş yerine yapılan operasyonda 300 litre etil alkol ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.

Ölüme sebebiyet oluşturarak vatandaşları zehirleyen kaçak alkol üreticilerine yönelik başaltılan operasyonlar devam ediyor.Yurt genelinde kaçak alkol kullanımına geçit vermeyen ekipler, Gaziantep'te yeni bir operasyonun düğmesine bastı.Gaziantep Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 iş yerine yönelik etil alkol operasyonu yaptı.Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde icra edilen operasyondaki aramalarda sahte alkol yapımında kullanılacağı değerlendirilen 300 litre etil alkol ele geçirildi.Olayla ilgili 2 şüpheli şahıs gözaltına alındı.Gözaltına alınan şüpheli şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldığı öğrenildi.