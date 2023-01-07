CHP'nin tacizci başkanı Rasim Yüksel'den skandal sözler: Bebeğim bir sorun mu var? .

CHP'li Tekirdağ'ın Ergene İlçe Belediye Başkanı Rasim Yüksel'in nüfuzunu kullanarak ulusal bir kanalda sunuculuk yapan Z.E.K.'ya gerçekleştirdiği seri tacizlerin ayrıntıları ortaya çıktı. Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, ulusal bir kanalda sunuculuk yapan 24 yaşındaki Z.E.K. , çekim görüşmeleri yapmak amacıyla 16 Haziran 2022 günü CHP'li Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel ile bir araya geldi. Büyükçekmece'de lüks bir otelin restoranında görüşen ikiliye Z.E.K.'nın çalıştığı kanalın genel yayın yönetmeni Deniz A. ve Belediye Başkanı'nın arkadaşı Serkan D. de eşlik etti.Taraflar birlikte yemek yerken Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel, sunucu kadınla ilgilenerek bazı kişisel sorular sormaya başladı. Durumdan rahatsız olan Z.E.K., genel yayın yönetmenine durumu aktarsa da 'biraz daha dayan' şeklinde tacize göz yumması gerektiği yönünde çirkin bir yanıt aldı. Zaman ilerledikçe tacizin boyutu da ilerledi. Belediye Başkanı Rasim Yüksel, sunucu Z.E.K.'yı restoranın dışına davet etti, elini omzuna atıp sarılmaya da başladı. Tacizi cinsel saldırıya çeviren olay sarılmayla başladı, talihsiz kadının göğüslerine dokunması ve elini tutmasıyla devam etti.Belediye Başkanının konumu nedeniyle korkup çekinen sunucu, elini çekerek saldırgan başkana engel oldu. Yaşadığı taciz ve cinsel saldırıdan rahatsız olup korkan ve buna dur demek için genel yayın yönetmeninden yardım istese de alamayan kadının engellemelerine karşı Başkan Rasim Yüksel sınırını sürekli aştı. Genç kadını bu kez de boynundan kavradı, kendisine çekip öpmeye çalıştı. Z.E.K., 'Bana yaklaşma' diyerek Başkana tepki gösterdi. Ama Başkan Rasim Yüksel durmak bilmedi. İki isim tekrar restoranın içine girdiğinde Başkan Yüksel tekrar genç kadına sarıldı. Sunucu kadın bir bahane bularak restoranın resepsiyon kısmına geçti. Bir süre sonra Z.E.K.'nin peşinden giden Rasim Yüksel hiçbir şey olmamış gibi, 'Bebeğim bir sorun mu var' diye sordu. Annesinin rahatsızlandığı bahanesini uyduran kadın restorandan ayrıldı.Rasim Yüksel'in suçlamayı kabul etmediği, arkadaşı Serkan D.'nin de iddiaları doğrulamadığı aktarılan iddianamede, müşteki kadının ifadesi ve mesaj tespit tutanağı ile olayın sabit olduğu belirtildi. Televizyon kanalının genel yayın yönetmeni Deniz A.'nın genç kadına, 'Kalkıyoruz, bir yirmi dakika idare et, işlere bu bakıyor' şeklinde mesaj gönderdiği, Z.E.K.'nin cevap olarak 'Neredeyse her yerimi elledi, öpecekti az daha, çok rahatsız oldum, lütfen gidelim' şeklinde yanıt verdiği de dikkat çeken bir detay olarak iddianamede yer aldı. Deniz A.'nın ise çalışanına 'Ne oldu bu kadar, hangisi normal ki bu sektörde, son kez çaba gösteriyorum' şeklinde sunucu kadının rahatsız olduğu mesaja umarsızca karşılık verdiği belirlendi.Genel yayın yönetmeni Deniz A.'nın ifadesinde genç kadının mesajlarına görmeden cevap yazdığını söylediği anlatılan iddianamede, sunucu ile aynı iş yerinde çalışan Ahmet İ.'nin de ifadesi alındı. Ahmet İ., yöneticisinin çalışma arkadaşı kadın hakkında 'Bu kız kendisini ne sanıyor, Rasim ile baş edebileceğini mi sanıyor, bunu ispat edemez' şeklinde ifade vermesi dikkat çekti.Taciz mağduru kadının ablası da soruşturma kapsamında ifade verdi. Z.E.K.'nin ablası, olay günü kardeşinin kendisini endişeli bir ses tonuyla arayıp tacize uğradığını söylediği aktarıldı. Savcılık, tüm bu ifadeler dikkate alındığında müştekinin beyanına üstünlük tanındığını ve şüpheli Rasim Yüksel'in müşteki üzerinde nüfuzunu kullanarak vücudunun çeşitli bölgelerini ellediği, öpmeye çalıştığı bu suretle cinsel saldırıda bulunduğunun altını çizdi.Ergene Belediye Başkanı Rasim Yüksel hakkında 'basit cinsel saldırı' suçundan 10 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenledi.