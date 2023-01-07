Bölücüler bölündü! Pervin Buldan'dan şok çıkış: Kendi adayımızı çıkaracağız

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Kars İl Örgütü'nün 4'üncü Olağan Kongresi'nde konuşan PKK'nın siyasi kolu HDP'nin Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, kendi adaylarıyla seçime gideceklerini belirterek yakın zamanda cumhurbaşkanı adaylarını açıklayacaklarını söyledi.Buldan şunları söyledi;'Biz halkların demokratik partisi olarak en kısa zamanda en yakın zamanda kendi cumhurbaşkanı adayımızı Türkiye halklarıyla paylaşacağız. Yani HDP kendi adayınız çıkaracak, kendi adayını gösterecek ve seçimlere kendi adayıyla girecek. Bizim ne Cumhur İttifakı'yla ne Millet İttifakı'yla herhangi bir ortaklığımız yok. Ancak ilkesel yaklaşımlarımız elbette ki var. Bu ilkesel yaklaşımlarımızı zamanı geldiğinde oturup konuşabiliriz, zamanı geldiğinde müzakere edebiliriz, zamanı geldiğinde diyalog içinde olabiliriz. Ama HDP'nin şu anki kararı kendi adayıyla seçimlere gitmektir'PKK'nın siyasi kolu konumunda bulunan HDP'nin terör suçlarından tutuklu eski eş başkanı Selahattin Demirtaş ortaklarına cezaevinden mesaj göndermişti.CHP ve HDP'ye yakın yayın yapan T24'de bir yazı yazan Selahattin Demirtaş muhalefeti 'ortak aday konusunda' uzlaşın mesajı verdi.Demirtaş hükümeti asılsız iddialarla hedef aldığı yazısında muhalefetteki ortaklarına seslenerek şunları söyledi;'Seçime 27 parti giriyor. Bunların beşi iktidar blokundan, 22'si muhalefetten. Muhalefetteki 22 partinin hepsi olmasa bile çoğu, örneğin 10 maddelik tek sayfalık bir demokrasi manifestosuyla ortak bir adayda birleşebilir mi? Bunu yapmamaları trajedi olur.İttifaklar kendi içlerinde en çok milletvekili çıkacak ortak listeler hazırlayabilirler mi? Bunu yapmamaları hazin olur.'Yuvarlak masada toplanıp toplanıp dağınılmasını da eleştiren Selahattin Demirtaş tekrar 'birliktelik' çağrısı yaparak, 'Bunu başaramayan muhalefet, tarihi bir vebal altında kalır. Değişim isteyen, neredeyse yüzde yetmişe varan seçmen gücünü zafere dönüştürmek için mucizeye ihtiyaç yok. Aksine, muhalefetin kaybetmesi mucize olur.' ifadeleriyle uyarıda bulundu.Demirtaş'ın 'ortak oday' çıkışının zamanlaması da manidar.İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'mağduriyet' algısıyla Kemal Kılıçdaroğlu'na çektikleri 'Saraçhane Operasyonu' Ahlatlıbel'de Kılıçdaroğlu ve Akşener'in ani bir kararla görüşmelerine sebep olmuştu.Görüşme esnasında masanın diğer ortağı Ahmet Davutoğlu '2 isimle de seçime girebiliriz' çıkışını yaptı. Daha sonra Kemal Kılıçdaroğlu da konuya ilişkin yaptığı açıklama yaparak benzer bir söylemde bulundu.Kılıçdaroğlu geçtiğimiz hafta 'Dilimizde tüy bitti' diyerek Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'ın adaylığını veto etti ve 6'lı masa için çoklu adaylık sinyali verdi.Daha önce çoklu adaya ilişkin soruya, bu konuyu hiç konuşmadıkları yönünde yanıt verdiğini hatırlatan Kılıçdaroğlu, 'Altılı masada konuşulmadı. Ama birisi gelir konuşursa konuşuruz. İlla çoklu aday olacak, tekli aday olacak değil. Şu ana kadar altılı masada cumhurbaşkanı adaylığı konusu konuşulmadı. Sadece cumhurbaşkanının nitelikleri konuşuldu ve o nitelikler bir metne bağlandı, kamuoyuyla paylaşıldı.' dedi.Öte yandan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı olan İYİ Parti ise 'tek aday' konusunda ısrarcı.İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Kılıçdaroğlu'nun 'çoklu aday' olabileceği açıklaması için 'Ortak ve tek bir aday olması konusunda bizim kararlılığımız devam etmekte. Tabii ki liderler farklı bir yol haritası çizerse buna diyecek bir şey yok' değerlendirmesini yaptı.MASA ORTAK ADAYDA KARAR KILDIÖte yandan 6'lı masa toplantılarının 10'uncusundan ortak aday vurgusu çıktı. Masa geçtiğimiz gün yaptıkları toplantı sonrası 'Aday konuşmaya başlıyoruz' açıklamasını yaparak ortak aday çıkaracaklarını belirtti.