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Başkan Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı: Beni mahçup etme

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın Kumluca ilçesinde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı, "Putin'e dedim ki, bizim bir Kumluca'mız var. Burası domates cenneti gibidir. Beni Kumlucalılara mahçup etme." ifadelerini kullandı. Erdoğan, domates ihracatında yaşanan sorunun bu diyalog sonrası düzeldiğini aktardı.

Başkan Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı: Beni mahçup etme
Ekleme: 7.01.2023 - 18:33 Güncelleme: 7.01.2023 - 18:35 / Editör: Ozge Selin
Başkan Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca diyaloğunu anlattı: Beni mahçup etme
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Antalya merkezdeki toplu açılış töreni sonrası, selzedelere konutlarının, dükkanlarının teslim edildiği Kumluca'ya geçti. Burada kendisini bekleyen kalabalığa hitap eden Erdoğan, Putin ile arasındaki Kumluca sohbetini anlattı. Erdoğan, domates ihracatı sorunu yaşandığı dönemde Rusya liderine, 'Bizim bir Kumluca'mız var. Burası domates cenneti gibidir. Beni Kumlucalılara mahçup etme.' dediğini açıkladı.

4.3 MİLYARLIK YATIRIM

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Tabiatın düzenine saygı göstermek mecburiyetindeyiz. Dere yatağında akar. İşte onun için dereyi yatağından saptırmamak lazım. Bir yerde ciddi miktarlara ulaşan yağış varsa, orada suyun tahliyesine izin veren dere yatakları var. O dere yataklarına izin vermezsek sel olur.

Acilen yapılması gereken yatırımların tespitini yaptık, inşasına başlama aşamasına geldik. Taşkın koruma tesisleri, mendirek inşa edeceğiz. Sulama yanında taşkın koruma için önemli olan göletlerin yapımına bu yıl başlıyoruz. Bu projeleri 4.3 milyar liralık yatırımla tamamlayacağız. Ağır hasarlı 23 binayı inşa edip sahiplerine teslim edeceğiz.
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