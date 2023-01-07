Başkan Erdoğan'dan Manavgat'a Millet Bahçesi müjdesi

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat-Akseki Yangın Afeti Sonrası Köy Konutları Anahtar Teslim Töreni'ne katılıyor.Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Manavgat'taki yangın sonrası yapılan çalışmalara değinerek, 'İnşa ettiğimiz 900 afet köy konutunu maliyeti üzerinden yüzde 66 indirimle 2 yılı ödemesiz 18 yıl vadeyle sahiplerine vereceğiz.' dedi.Başkan Erdoğan Afet Köy Konutları hakkında, 'Aylık ödemesi 2 bin 50 lira ile 3 bin 700 lira arasındadır. Toplam ödeme küçük tiplerde 445 bin, ahırlı tiplerde 797 bin lira olacaktır' bilgisini verdi.Erdoğan, 'Her yangında olduğu gibi Manavgat yangınında da ormanın inşaat yapılmak için bilerek yakıldığını iddia ettiler. Bu iftirayı, bu yalanı ısrarla milletimizin kulağına sokmaya çalışanlara en güzel cevabı ekolojik restorasyon ile verdik. ' ifadelerini kullandı.Başkan Erdoğan, 'Sorgun bölgesindeki 2 milyon 800 bin metrekarelik bir alanı millet bahçesi olarak düzenleyerek Manavgat halkının hizmetine sunma kararı aldık.' müjdesini verdi.