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Bakan Nebati: 76 milyar TL’yi aşan kamu zararını önledik

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "2022 yılında yürütülen vergi incelemelerinde; incelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarları ile vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdık. 2022 yılında yürütülen denetimlerde, 76 milyar TL’yi aşan tutarda vergi ve ceza önererek vergi kayıp ve kaçağı ile kamu zararını önledik." dedi. DHA

Bakan Nebati: 76 milyar TL’yi aşan kamu zararını önledik
Ekleme: 7.01.2023 - 11:25 Güncelleme: 7.01.2023 - 11:28 / Editör: Ozge Selin
Bakan Nebati: 76 milyar TL’yi aşan kamu zararını önledik
Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2022 yılında vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdıklarını belirterek, 76 milyar TL'yi aşan tutarda kamu zararının önlendiğini ifade etti.

Sosyal medya hesabınndan açıklamalarda bulunan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati şu ifadeleri kulllandı:

Sayın Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 2011 yılında kurulan Vergi Denetim Kurulu Başkanlığımız, bir asrı aşan kurumsal tecrübesiyle kayıt dışı ekonomiyle mücadele, vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanını önlemek amacıyla vergi incelemelerine kararlı bir şekilde devam ediyor.

2022 yılında yürütülen vergi incelemelerinde; incelenen mükellef sayısı, düzenlenen rapor sayısı, önerilen vergi ve ceza tutarları ile vergi kaçakçılığı nedeniyle bulunulan suç duyurusu sayılarında Cumhuriyet tarihinin bir yıldaki en yüksek seviyesine ulaşarak rekor kırdık.

Bakan Nebati: 76 milyar TL’yi aşan kamu zararını önledik

Bakanlığımız Vergi Müfettişlerince 2022 yılında yürütülen denetimlerde, 77.610 mükellefin vergi incelemesini tamamlayarak 207.958 adet rapor düzenledik. Söz konusu denetimlerde 76 milyar TL'yi aşan tutarda vergi ve ceza önererek vergi kayıp ve kaçağı ile kamu zararını önledik.

Bakan Nebati: 76 milyar TL’yi aşan kamu zararını önledik

Tamamlanan incelemeler sonucunda, başta sahte belge düzenleme ve sahte belge kullanma olmak üzere vergi kaçakçılığı suçları nedeniyle 23.780 mükellef hakkında 24.466 adet vergi suçu raporu düzenleyerek ilgili kişiler hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunduk.


Bakan Nebati: 76 milyar TL’yi aşan kamu zararını önledik

Cumhuriyetimizin 100. yılında Türkiye Yüzyılı vizyonumuza; üreterek, istihdam sağlayarak ve ihracat yaparak katkı sağlayan mükelleflerimizi yaptığımız düzenleme ve teşviklerle destekleyecek, uyguladığımız politikalarla istikrarlı ekonomik gelişimimizi sürdürmeye devam edeceğiz.

Bakan Nebati: 76 milyar TL’yi aşan kamu zararını önledik

Vergi inceleme ve denetim görevlerini yürütürken her zaman olduğu gibi devletimizin ve mükelleflerimizin haklarını koruyarak vergi kaçakçılığı ve terörün finansmanıyla mücadele edecek, vergi kayıp ve kaçağı nedeniyle oluşan haksız rekabeti önlemeyi kararlılıkla sürdüreceğiz.

Bakan Nebati: 76 milyar TL’yi aşan kamu zararını önledik

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Bakan Nebati: 76 milyar TL’yi aşan kamu zararını önledik
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