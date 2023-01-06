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Zeytinburnu'nda tramvay ile otomobil çarpıştı; seferler durduruldu!

İstanbul Zeytinburnu'nda tramvayla otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

Ekleme: 6.01.2023 - 21:17 Güncelleme: 6.01.2023 - 21:29 / Editör: Ozge Selin
Zeytinburnu'nda tramvay ile otomobil çarpıştı; seferler durduruldu!İstanbul Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi'nde tramvayla otomobil çarpıştı.

Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

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