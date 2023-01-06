Zeytinburnu'nda tramvay ile otomobil çarpıştı; seferler durduruldu!

İstanbul Zeytinburnu'nda tramvayla otomobil çarpıştı. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.

İstanbul Zeytinburnu Seyit Nizam Caddesi'nde tramvayla otomobil çarpıştı.Kaza sonrasında olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Otomobilde sıkışan araç sürücüsü, itfaiye ekipleri tarafından çıkartılmaya çalışılırken Zeytinburnu-Topkapı istikametindeki tramvay seferlerinin durdurulduğu öğrenildi.