Terörden temizlenen Ağrı Dağı'nda Üs Bölgesi’nin inşaatı tamamlandı

Türkiye terörle mücadele kapsamında yürüttüğü çalışmalarda en ucra noktalarda bile terör örgütü üyelerinin inlerine giriyor.Teröristlere nefes alacak alan bırakmayan Kahraman Türk askeri teröristlerin mesken edendiği dağları terörden temizleyerek güvenli bölge ilan etti.Ağrı’nın Doğubayazıt ilçesinde bulunan ve terörle mücadelede kritik bir bölge olan Ağrı Dağı’nın 2 bin 100 rakımına terörden tamamen arındırıldı.Bölgede kurulan Hazzep Tepe Modüler Üs Bölgesi ile Ağrı Dağı eteğinde ve çevresinde oluşturmaya çalışılan güvenlik konseptinin önemli bir bölümü tamamlanacak.Fiziksel inşaatı tamamlanan ve her türlü hava koşulunda tesisin elektronik gözetleme ihtiyacını karşılayan Hazzep Tepe Modüler Üs Bölgesi’nin teknolojik donanımlarla ilgili çalışmaları devam ederken balistik koruma ve fiziki güvenlik unsurları ile bölgenin güvenliği sağlanacak.Ağrı İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüsamettin Erol ve İl Emniyet Müdürü Nihat Özen ile taşınabilir yaşam üniteleri ile askeri birliğin tüm yaşamsal ihtiyaçlarını karşılayan Hazzep Tepe Modüler Üs Bölgesi’ni ziyaret eden Ağrı Valisi Dr. Osman Varol, "Bugün hep birlikte Ağrı Dağı’nın eteğinde, Güngören köyünün hemen üstünde Hazzep Tepe denilen bölgedeki Hazzep Tepe Modüler Üs Bölgesi İnşaatımızı ziyaret ettik.Aslında fiziksel inşaatlarımız tamamlandı. Şu an jandarma birliklerimiz Hazzep Tepe Üs Bölgemizin içinde görevlerini icra ediyorlar.Bir takım teknolojik donanımlarla ilgili çalışmalar devam ediyor. Bu üs bölgesi bizim için çok önemli. Hemen arkamızda Ağrı Dağı'nı görüyorsunuz, Ağrı Dağı'nın eteğindeyiz. Önemli bir rakımdayız.Hemen aşağı tarafta çok eski, kadimden beri burada olan Güngören köyümüz var. Bu bölge geçmişte özellikle terörle mücadele anlamında çok kritik olarak kabul edilen bir bölge.Üs bölgesi tamamlandığında özellikle Ağrı Dağı eteğinde ve çevresinde oluşturmaya çalıştığımız güvenlik konseptinin önemli bir bölümü tamamlamış olacak ve halkımızın tamamen hedeflediğimiz yüzde yüz güvenliğe, özellikle terörün etkilerinden kurtulmalarına vesile olacak olan çalışmalarımızı büyük oranda tamamlamış olacağız.Yıllar öncesinde buralarda bulunmak çok daha zordu ama bugün herhangi bir kaygımız, sıkıntımız yok.Hedefimiz sayın bakanımızın da her zaman ifade ettiği gibi Cumhuriyetimizin 100’üncü yılında sınırlarımız içerisinde bir tane bile terörist unsur bırakmamak.Biz de bu hedef doğrultusunda kendi alanımızla çalışmalarımızı gayretle sürdürüyoruz.Bu modüler üs bölgesi çok yakın zamanda inanıyorum ki bu bölgedeki turizm hareketliliğine ve yaylacılığa da asayiş hizmeti verecek bir hale gelecek." ifadelerine yer verdi.