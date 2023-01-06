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Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! D.Ç. Ankara'ya getirildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında aranan ve İstanbul'da yakalanan D.Ç'nin ifadesinin alınmasına başlandı.

Ekleme: 6.01.2023 - 14:43 Güncelleme: 6.01.2023 - 14:48 / Editör: Ozge Selin
Sinan Ateş cinayetinde flaş gelişme! D.Ç. Ankara'ya getirildi
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, hakkında yakalama kararı bulunan ve Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekiplerince dün İstanbul Beykoz'da yakalanan D.Ç. Ankara'ya getirildi.

Yakalandığı sırada üzerinde iki silah bulunan şüpheli D.Ç'nin, Ankara Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifade alma işlemlerine başlandı.

Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.

Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı. Cinayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, 10 kişi tutuklandı.
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