Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kritik isim daha yakalandı! Cinayet öncesi keşif yapan...
Son dakika haberi: Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında cinayet öncesi keşif yapan dahil 2 şüpheli daha İstanbul'da yakalandı.
Son dakika haberi... Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında yeni bir gelişme daha yaşandı.
Cinayet öncesi keşif yapan dahil 2 şüpheli daha İstanbul'da yakalandı.
OLAY
Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.
Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.
Cinayetin ardından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca açılan soruşturmada, 10 kişi tutuklandı.
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