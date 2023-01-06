Rusya duyurdu: Ukrayna'da tüm temas hattı boyunca 36 saatlik ateşkes ilan edildi

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada "6 Ocak 12'den itibaren 7 Ocak 00'a kadar Ukrayna'da tüm temas hattı boyunca ateşkes ilan edildi." denildi.

Rusya, Ortodoks Noeli kapsamında, Ukrayna'da 36 saatlik tek taraflı ateşkesi fiilen başlattığını duyurdu.Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ukrayna'da tüm temas hattı boyunca ateşkes ilan edildiği bildirildi.Ateşkesin 6 Ocak öğlen 12.00’den itibaren 36 saat uygulanacağı bilgisine yer verilen açıklamada, "Çatışmaların yaşandığı bölgelerde çok sayıda Ortodoks yaşadığı gerçeğine dayanarak insanların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunuyoruz. Rusya ateşkese uymasına rağmen Ukrayna, Rusların yaşadığı bölgeleri ve askeri mevzileri bombalıyor" denildi.Rus Ortodoks Kilisesi lideri Patrik Kirill, dün yaptığı açıklamada, 6-7 Ocak tarihlerini kapsayan Ortodoks Noeli döneminde Ukrayna’da ateşkes yapılması çağrısında bulunmuştu.