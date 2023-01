Nureddin Nebati: 2022'de TMO'ya 22,7 milyar liralık kaynak sağladık

Ziraat Bankası Tarım Ekosistemi Buluşmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Ormancılık Bakanı Vahit Kirişci ile birlikte katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, yaptığı konuşmasında enflasyonda düşüşlerin devam edeceği mesajını verdi.Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, katıldığı toplantıda, "2022 yılında TMO'ya 22,7 milyar liralık kaynak sağladık.'' diyerek, yapılan geliştirmelerden söz etti.Tarımla ilgili Tarım ve Ormancılık Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı birlikte çalışıyor. Ekosisteme gözeterek ekonomi politikaları oluşuyor. Sistemi bir bütün olarak geliştirilecek adımlar atılıyor.Bu doğrultuda gerçekleştirilen toplantının sonrasında da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Türkiye Yüzyılı'nı, 'Üretimin Yüzyılı' haline getirebilmek için üzerimize düşen her şeyi yapacak; çiftçilerimizi her daim desteklemeye devam edeceğiz." diyerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı Çiftçi Destek Kredisi'ne değindi.Kişi başına 250 bin liraya kadar verilecek.Bu kredinin yıllık faiz oranı yüzde 9,75 ve vade süresi 36 aya kadar olacak.Tarım borç transferi kredisi verilecek.Bu krediyle başka bankalardan yüksek faizle kredi kullanmış çiftçiler Ziraat Bankası'nca sağlayacak uygun şartlarla bu yükten kurtaracak.Önümüzdeki günlerde Ziraat Bankası'nın yanında Ziraat Katılım'ın da çiftçilerimize düşük maliyetli finansman sağlayabilmesini temin edecek bir düzenlemeyi hayata geçirilecek.Çiftçiyi destekleyen projeler devam edecekBakan Nebati'nin açıklaması şöyle: "Çiftçilerimize sağlanan Hazine faiz destekli kredilerin bakiyesi 2022 yılı sonu itibarıyla 204 milyar liraya ulaşmıştır. Bu kredilerin faiz ödemelerinin ortalama yüzde 70’ini karşılıyoruz. Küresel emtia fiyatlarındaki normalleşme ve döviz kurlarında sağladığımız istikrarın etkisiyle çiftçilerimiz, girdi fiyatları bakımından daha öngörülerebilir bir sürece kavuşacaklardır. Türkiye Ekonomi Modeli'yle hedeflediğimiz yatırım, istihdam, üretim ve ihracat artışının tarım sektöründe de yoğun bir şekilde gerçekleşmesi için yeni politikalar geliştirmeye devam edeceğiz."Bakanlık olarak sağladıkları tarımsal destekten bahseden Nebati, “Kıymetli halk ozanımız Aşık Veysel’in dile getirdiği gibi bizim sadık yârimiz kara topraktır. Bu anlayışla, tarımsal desteklerimizi her geçen gün artırıyoruz. 2023 yılında çiftçilerimize yapılacak tarımsal desteklemeler için, geçen yılın başlangıç bütçesine göre yüzde 109 artış yaparak 54 milyar lira kaynak tahsis ettik. 2022 yılında tarımsal destek bütçemizi, başlangıç bütçesine göre, küresel emtia fiyatlarındaki artışları da dikkate alarak yüzde 54 oranında arttırdık.Geçen yıl çiftçilerimize 3,1 milyar lira mazot desteği, 1,9 milyar lira gübre desteği sağladık. 2023 yılı için ürün bazında mazot desteğinde yüzde 130 ila yüzde 395 arasında değişen oranlarda; gübre desteğindeyse yüzde 130 ve yüzde 163 oranlarında yıllık artış gerçekleştirdik. 2022-2023 üretim döneminde, arz güvenliğini de dikkate alarak, Tarım ve Orman Bakanlığımız ile birlikte TMO’nun özellikle hububat stoklarının yurt içi üretimden takviye edilmesine önem verdik. Böylece, hem üreticilerimize destek sağlayarak önemli bir stok temin ettik, hem de vatandaşlarımızın temel gıda maddelerine daha uygun fiyatlarla ulaşmasına katkı sağladık. Bunun için 2022 yılında TMO’ya yaklaşık 22,7 milyar lira kaynak aktardık.Çiftçilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmaya yönelik çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Çiftçilerimize sağladığımız Hazine faiz destekli kredilerin bakiyesi 2022 yılı sonu itibarıyla 204 milyar liraya ulaşmıştır. Bu kredilerin faiz ödemelerinin ortalama yüzde 70’ini karşılıyoruz. 7,5 milyon liraya kadar olan güneş enerjisi yatırımları için yüzde 100’e kadar faiz desteği sağlıyoruz. Tarımsal sulamada elektrik teslimlerinde KDV oranını indirdik. İndirimli vergi oranı uygulanan tarım makinelerinin çerçevesini genişlettik.” diye konuştu.