Nevşehir’de FETÖ’den 4 yıl hapis cezası bulunan firari yakalandı

Nevşehir’de FETÖ adına dolandırıcılık yaparak kamu kurum ve kuruluşlarını zarara uğrattığı gerekçesiyle hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası olan firari jandarma operasyonuyla yakalandı.

Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı Suç Araştırma Timleri (JASAT) ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü (TEM) ekipleri, "FETÖ/PDY adına Kamu, Kurum ve Kuruluşlarının Zararına Dolandırıcılık" suçundan 4 yıl 2 ay kesinleşmiş cezası olan firari T.D'nin kaldığı evi belirledi. Eve baskın yapan ekipler T.D'yi yakalayarak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan T.D, cezaevine teslim edildi.



