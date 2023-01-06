MİT'ten Haseke'ye operasyon: MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi

MİT, Suriye/Haseke şehrinin kuzeyinde Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Suriye Genel Sorumlusu Ahmet Şoreş kod Zeki GÜRBÜZ'ü, düzenlendiği operasyonla etkisiz hale getirdi.Bursa'nın Osmangazi İlçesinde elektrik direğinin dibine bırakılan el yapımı patlayıcı infaz koruma meurlarının geçişi sırasında patlatıldı. Terör saldırısında bir infaz koruma memuru şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 4 personel yaralandı. Vali Yakup Canbolat, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüsün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi.Terör saldırısının yapıldığı güzergah dikkat çekiyor. Bursa'nın en yoğun noktalarından biri olan Osmangazi ilçesinin merkezinde patlatılan EYP, iki benzin istasyonunun ortasına konuldu. Elektrik direğinin dibindeki patlayıcının infilak etmesi sonrası çevredeki binaların camları kırıldı. Vali Canbolat, zararın devlet tarafından karşılanacağını, hasar tespiti yapıldığını bildirdi.Terör saldırısının yeri kadar zamanlaması da dikkat çekiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında, terör saldırısının uzaktan kumanda ile gerçekleştirildiğini açıklamıştı. İnfaz koruma memurlarının nöbet değişiminden döndüğü öğrenildi. Personel servisinin her gün aynı saatlerde bu güzergahtan geçiyor olmasının teröristler tarafından önceden tespit edilmiş olabileceği belirtiliyor.