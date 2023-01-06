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MİT'ten Haseke'ye operasyon: MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi

MİT, Bursa'da cezaevi servis aracına yönelik saldırının azmettiricisi, MLKP'nin sözde yöneticilerinden Zeki Gürbüz'ü Suriye'nin Haseke bölgesinde etkisiz hale getirdi.

MİT'ten Haseke'ye operasyon: MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi
Ekleme: 6.01.2023 - 09:39 Güncelleme: 6.01.2023 - 09:55 / Editör: Ozge Selin
MİT'ten Haseke'ye operasyon: MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi
MİT, Suriye/Haseke şehrinin kuzeyinde Marksist Leninist Komünist Parti (MLKP) Suriye Genel Sorumlusu Ahmet Şoreş kod Zeki GÜRBÜZ'ü, düzenlendiği operasyonla etkisiz hale getirdi.

NE OLMUŞTU?
Bursa'nın Osmangazi İlçesinde elektrik direğinin dibine bırakılan el yapımı patlayıcı infaz koruma meurlarının geçişi sırasında patlatıldı. Terör saldırısında bir infaz koruma memuru şehit olurken, 1'i ağır olmak üzere 4 personel yaralandı. Vali Yakup Canbolat, saldırıyı gerçekleştirenlerin yakalanması için çalışmaların başlatıldığını bildirdi.

BURSA'DA İNFAZ KORUMA MEMURLARININ GEÇİŞİ SIRASINDA PATLAMA
Olay, saat 07.30 sıralarında Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Cezaevine göreve giden infaz koruma memurlarının içinde bulunduğu otobüsün geçişi sırasında bir patlama meydana geldi.

MİT'ten Haseke'ye operasyon: MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi

İKİ PETROL OFİSİNİN ORTASINDA PATLATTILAR
Terör saldırısının yapıldığı güzergah dikkat çekiyor. Bursa'nın en yoğun noktalarından biri olan Osmangazi ilçesinin merkezinde patlatılan EYP, iki benzin istasyonunun ortasına konuldu. Elektrik direğinin dibindeki patlayıcının infilak etmesi sonrası çevredeki binaların camları kırıldı. Vali Canbolat, zararın devlet tarafından karşılanacağını, hasar tespiti yapıldığını bildirdi.

NÖBET DEĞİŞİMİNİ HEDEF ALDILAR
Terör saldırısının yeri kadar zamanlaması da dikkat çekiyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı son dakika açıklamasında, terör saldırısının uzaktan kumanda ile gerçekleştirildiğini açıklamıştı. İnfaz koruma memurlarının nöbet değişiminden döndüğü öğrenildi. Personel servisinin her gün aynı saatlerde bu güzergahtan geçiyor olmasının teröristler tarafından önceden tespit edilmiş olabileceği belirtiliyor.

MİT'ten Haseke'ye operasyon: MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi
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MİT'ten Haseke'ye operasyon: MLKP yöneticilerinden Zeki Gürbüz etkisiz hale getirildi
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