Meteoroloji peş peşe uyardı: Hafta sonu yurdun büyük bir bölümüne kar geliyor

Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Beklenen yağışlar gelmedi. Son 52 yılın en sıcak Aralık ayı yaşandı.Ocak ayının ilk haftasında bazı bölgelerde bahardan kalma günler yaşandı. Ancak Meteoroloji uyardı, yağışlar kapıda.SON 52 YILIN EN SICAK ARALIK AYI YAŞANDITürkiye, aralık ayında son 52 yılın en sıcak aralık ayını yaşadı. Yeni yılla birlikte herkesin tarafından beklenen yağışlı hava ise hafta sonundan itibaren yurdun büyük bir bölümünü etkisi altına alacak.HAFTA SONUNDAN İTİBAREN SAĞANAK VE KAR ETKİLİ OLACAKHafta sonu yurdun büyük bölümünde sağanak ve kar yağışının etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; Karadeniz, Güneydoğu Anadolu ile Bitlis, Van, Muş ve Bingöl çevreleri yağmurlu olacak.YER YER KARLA KARIŞIK YAĞMUR BEKLENİYİç ve yüksek kesimlerde ise yer yer karla karışık yağmur ve kar yağışı görülecek.Doğu Anadolu'da yoğun kar etkisini gösterecek. Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde hafta sonu sağanak var.İSTANBUL'DA ÖNÜMÜZDEKİ 5 GÜN YAĞIŞ BEKLENMİYORMeteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yurdun büyük bir bölümü için peş peşe uyarılar yapılsa da MGM'de yer alan 5 günlük hava sıcaklığı haritasına göre önümüzdeki 5 gün içerisinde İstanbul'da ortalama sıcaklığın 9 derece ve havanın güneşli olması bekleniyor.İşte hava durumu...