Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu'nun yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu

Dudullu-Bostancı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, burada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek konuşması yaptı. Kılıçdaroğlu'nun "Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek." dediği sırada İmamoğlu'nun kameralara yansıyan yüz ifadesi, sosyal medyada gündem oldu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Altılı masa ortaklarından İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile Dudullu-Bostancı Metro Hattı Açılış Töreni'ne katıldı.Burada yaptığı konuşmada İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek veren Kılıçdaroğlu, 'Ekrem başkan İstanbul'u dünyanın incisi haline getirecek. Bu konuda kimse endişe duymasın' dedi.Kılıçdaroğlu'nun konuşma yaptığı sırada İmamoğlu'nun kameralara yansıyan yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu.