  • USD: 18,75 - 18,78
  • EURO: 19,70 - 19,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Karadeniz gazında kritik gelişme! Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 90'a ulaştı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi bölgesinde yaptığı incelemelerin ardından yaptığı açıklamada "Karadaki yapım tesisiyle alakalı ilerleme oranı yüzde 90'lara çıkmış durumda" dedi. Karadeniz gazıyla ilgili çalışmalarda tam 'pik' dönemde olunduğunu belirten Bakan Dönmez "Artık yaptığımız çalışmaların test ve deneme çalışmaları yapılacak ve tamamlanacak." şeklinde konuştu. İşte Karadeniz gazında son detaylar...

Karadeniz gazında kritik gelişme! Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 90'a ulaştı
Ekleme: 6.01.2023 - 20:27 Güncelleme: 6.01.2023 - 21:00 / Editör: Ozge Selin
Karadeniz gazında kritik gelişme! Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 90'a ulaştı
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Dönmez, Filyos Doğalgaz İşleme Tesisi bölgesinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, AK Parti Zonguldak milletvekilleri Polat Türkmen ve Ahmet Çolakoğlu ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin ile bir araya gelerek, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Karadeniz gazında kritik gelişme! Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 90'a ulaştı

Dönmez, burada yaptığı açıklamada, en büyük projelerden Karadeniz doğal gaz sahasında olduklarını belirterek, tesiste Karadeniz'den çıkan gazı işlemek üzere kurulmuş inşaatın devam ettiğini dile getirdi.

En son 2 hafta önce bir grup gazeteciyle buraya geldiklerini hatırlatan Dönmez, TBMM Enerji Komisyonu üyelerini ağırladıklarını belirtti.

Karadeniz gazında kritik gelişme! Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 90'a ulaştı

'KARADAKİ TESİSİN İLERLEME ORANI YÜZDE 90'LARA ÇIKTI'

Çalışmalar hakkında bilgi veren Dönmez, şunları kaydetti:

'Sahada, o tarihlerde aşağı yukarı yüzde 80 mertebesinde olan karadaki yapım tesisiyle alakalı ilerleme oranı yüzde 90'lara çıkmış durumda. Deniz tarafında da şu anda 50'ye aşkın gemimizde yapım çalışmaları devam ediyor.

Karadeniz gazında kritik gelişme! Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 90'a ulaştı

'KARADENİZ GAZI MART SONUNDA MİLLETİMİZE SUNULACAK'

Deniz tabanındaki montaj çalışmaları tamamlandı. Orada artık test çalışmalarına başlıyoruz. Artık 100. yılımıza da girdik. Daha önce de söylediğimiz gibi hedefimiz; bir aksilik çıkmadığı takdirde mart sonuna kadar bu projeyi tamamlayıp Karadeniz'in altındaki gazı milletimize sunmak.'

Karadeniz gazında kritik gelişme! Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 90'a ulaştı

'KARADA ÇALIŞAN SAYISI 7 BİNE YAKLAŞTI'

Bakan Dönmez, çalışmalar hızlandıkça istihdam ettikleri çalışan sayısının da doğal olarak artığına işaret ederek, şöyle devam etti:
'O tarihte toplam karada ve denizde 7 bin 500-8 bin kişi çalışıyordu. Şu anda sadece karada çalışanların sayısı 7 bine yaklaştı ve 2 bin 500 civarında da deniz tarafında çalışanımız var.

Karadeniz gazında kritik gelişme! Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 90'a ulaştı

Onlarla artık 9-10 bin bandına doğru süratle ilerliyoruz. Tam pik dönemdeyiz. Artık yaptığımız çalışmaların test ve deneme çalışmaları yapılacak ve tamamlanacak. Yurt içinden ve yurt dışından birçok uzman, sahada daha fazla hizmet vermeye başlayacak.'

Karadeniz gazında kritik gelişme! Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 90'a ulaştı

'2 BUÇUK YILDIR HUMMALI BİR ÇALIŞMA VAR'

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ da yaklaşık 2,5 yıldan beri bu alanda hummalı bir çalışma yürütüldüğünü söyledi.

Yapılan testlerin ardından gazın milletle buluşacağını dile getiren Dağ, 'Bu aşamaya kadar olan hummalı çalışmalarından dolayı Bakanımızı, Bakanlığımızı, TPAO Genel Müdürümüz ve çalışanlarını tebrik ediyorum. Bundan sonraki süreçteki çalışmalar için de başarılar diliyorum.' dedi.

Dağ, güçlü irade, güçlü liderlik, güçlü hükumet sistemi ve güçlü bir devletin ne anlama geldiğini çok net şekilde gördüklerini vurgulayarak, 'Bu doğal gazın çıkarılıp milli sisteme getirilmesi, bir milli şirket tarafından, TPAO tarafından yapılması dahi başlı başına gerçekten üzerinde durulması gereken, ifade edilmesi gereken bir nokta.' ifadesini kullandı.

'ENERJİDE DIŞA BAĞIMLILIĞI AZALTACAK'

'Türkiye Yüzyılı'na işaret eden Dağ, Karadeniz gazının enerjide dışa bağımlılığı azaltacağını vurgulayarak, 'Bu, bize çok büyük katma değer sağlayacak.

Üretimde bize ciddi anlamda yol sağlayacak bir imkan ortaya koyacak. Türkiye Yüzyılı'na katkılarından dolayı Bakanlığımızı tebrik ediyorum. Milletimize hayırlı olsun diyorum. İnşallah 2023 Mart'ında burada açılış yapmayı Rabbim bize nasip etsin.' şeklinde konuştu.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?'
Nevşin Mengü altılı masanın formülünü sert sözlerle eleştirdi: Başka sistem bulun
Karadeniz gazında kritik gelişme! Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 90'a ulaştı
Altılı masada kim hangi bakanlığı istiyor? Fatih Portakal 'kulis bilgi' diyerek anlattı!
Podolyak: Rus ateşkesinin özü budur, sessizliği taklit ederek arkadan öldürmek!
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kritik isim daha yakalandı! Cinayet öncesi keşif yapan...
ABD öğrendi tüm dünya öğrenecek: Turkey değil Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023'ün en iyileri...
Ankara'da ulaşıma zam geliyor!
Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar
Rusya duyurdu: Ukrayna'da tüm temas hattı boyunca 36 saatlik ateşkes ilan edildi
İkinci el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum açıkladı
Manisa'da kuyuya düşen baba oğuldan geriye bu kareler kaldı! O kuyu 6 ay önce…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Hamza Dağ’dan altılı masaya ‘imza yetkisi’ tepkisi
Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu'nun yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu
CHP'li isim 6'lı masadaki adaylık diyaloğunu açıkladı: İbre Kemal Bey'e döndü, Meral Hanım artık direnemez
Bakan Soylu'dan İBB'ye yönelik soruşturma hakkında açıklama: Derdimiz kayyum atamak değil terörü belediyelerden temizlemek
Bakan Akar'dan terörle mücadele operasyonları açıklaması: Girilemez denilen yerlere girdik
6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var