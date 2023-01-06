Görüntüler İzmir'den... Balıkçıların ağına 2 tonluk köpekbalığı takıldı .

İzmir Urla'da balıkçılık yapan İbrahim Güven teknesiyle denize açıldı. Balıkçılar limana köpekbalığıyla döndü. Ağlarına takılan 2 ton ağırlığındaki 'güneşlenen köpekbalığı' olarak da bilinen büyük camgöz oldu. Denizlerde nadir rastlanan köpekbalığının ölü olduğunu anlayınca kıyıya doğru sürükledi.Yaklaşık 10 metre uzunluğunda ve 2 ton ağırlığındaki büyük camgöz insanlara zarar veren bir tür değil.Besinlerini daha çok denizlerdeki plankton dediğimiz mikroskobik canlılardan karşılayan camgöz turu köpekbalığı nesli tehlike altında olan bir balık türü.