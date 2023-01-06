Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023'ün en iyileri...

ABD merkezli uluslararası askeri güç verilerini toplayan Global Firepower adlı internet sitesi, 2023 yılının en güçlü hava kuvvetleri listesini açıkladı. Birçok istatistik üzerinden hazırlanan rapora, Türk Hava Kuvvetleri'nin sıralaması damga vurdu! Peki Global Firepower tarafından hazırlanan listede Türkiye kaçıncı sırada yer alıyor? İşte şanlı Türk Hava Kuvvetleri'nin listedeki sıralaması...

ABD merkezli internet sitesi Global Firepower ülkelerin savaş güçleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı.Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesini paylaşılan listede uçak sayısı, kullanılan uçakların niteliği, pilot ve askeri sayı, orduların bütçesi gibi çeşitli kriterler üzerine duruldu.Türkiye'nin sıralamadaki yeri ise dikkat çekti. İşte dünyanın en güçlü hava kuvvetleri listesi...100-PARAGUAY99-MALİ98-TANZANYA97-PANAMA96- HONDURAS95- YENİ ZELANDA94- EL SALVADOR93-KONGO DEMOKRATİK CUMHURİYETİ92- BOTSVANA91- SLOVAKYA90-UGANDA89-URUGUAY88- MACARİSTAN87-DOMİNİK CUMHURİYETİ86- BOLİVYA85- ERMENİSTAN84 -GÜRCİSTAN83- BULGARİSTAN82- LÜBNAN81- KÜBA80- HIRVATİSTAN79- TÜRKMENİSTAN78- SRİ LANKA77- ETİYOPYA76- ZİMBABVE75- ÇEKYA74- ZAMBİYA73- NORVEÇ72- AVUSTURYA71- PORTEKİZ70- BELÇİKA69- KUVEYT68- DANİMARKA67- BAHREYN66- SIRBİSTAN65- EKVADOR64- LİBYA63- UMMAN62- HOLLANDA61- NİJERYA60- ROMANYA59-MALEZYA58-İSVİÇRE57- AZERBAYCAN56- TUNUS55- KENYA54- FİNLANDİYA53-YEMEN52- FİLİPİNLER51- SUDAN50-BELARUS49- ÖZBEKİSTAN48- KATAR47- BANGLADEŞ46- İSVEÇ45- VİETNAM44- GÜNEY AFRİKA43- ARJANTİN42- KAZAKİSTAN41- PERU40- SİNGAPUR39-VENEZUELA38- FAS37- ÜRDÜN36- MYANMAR35- ŞİLİ34-ANGOLA33-UKRAYNA32-AVUSTRALYA31-IRAK30-KANADA29- SURİYE28- POLONYA27-KOLOMBİYA26- ENDONEZYA25- MEKSİKA24- TAYLAND23- İSPANYA22- İRAN21- CEZAYİR20-BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ19- İSRAİL18-ALMANYA17-YUNANİSTAN16- İNGİLTERE15- BREZİLYA14- TAYVAN13-İTALYA12- SUUDİ ARABİSTAN11-KUZEY KORE10-FRANSA9-TÜRKİYE8- MISIR7- PAKİSTAN6- JAPONYA5- GÜNEY KORE4- HİNDİSTAN3-ÇİN2-RUSYA1-AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ