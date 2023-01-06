CHP'li isim 6'lı masadaki adaylık diyaloğunu açıkladı: İbre Kemal Bey'e döndü, Meral Hanım artık direnemez

6'lı masa dün Gelecek Partisi ev sahipliğinde 10'uncu kez bir araya geldi. Daha önce yazı fontu, satır boşlukları, kullanılacak dil gibi önemli konuları uzun uzun toplantılar ile konuşan 6'lı masa, dün adaylık konusuna az da olsa zaman ayırdı. 6 liderin imzasıyla yayınlanan yazılı açıklamada, masanın ortak bir aday ile seçime gideceği açıklandı. CHP eski Milletvekili Barış Yarkadaş, toplantıya ilişkin edindiği kulis bilgilerini paylaştı. Yarkadaş, Temel Karamollaoğlu ve Gültekin Uysal'ın açık açık Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylıklarını desteklediklerini, en net duruşu da Karamollaoğlu'nun sergilediğini söyledi. Yarkadaş, Ali Babacan ve ev sahibi Ahmet Davutoğlu'nun sessiz kaldığını, Meral Akşener'in de itiraz etmediğini sözlerine ekledi.6'lı masa toplantının sonunda yazılı bir açıklama yaptı. 6 liderin imzası ile yayınlanan metinde en dikkat çeken nokta, 'Ortak aday' vurgusu oldu. Masa, seçime belirleyecekleri ortak aday ile gideceklerini deklare etti.Toplantının ardından bu sabah bir canlı yayına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı'nın 6 partinin belirlediği oyun kuralları içinde bir kaptan görevi göreceğini belirtti. Davutoğlu, 'Bu konuyu netleştirdik. Kurumsal olarak cumhurbaşkanı ve yardımcılarının bir ortak süreç ile cumhurbaşkanı ve yardımcılarının ağırlıklı olduğu bir yapı olacak. Cumhurbaşkanı içeriden veya dışarıdan olsun genel başkanlar doğrudan karar süreçler içerisinde imza yetkisine sahip olarak bulunacaklar. İster içeriden ister dışarıdan olsun genel başkanlar imza yetkisine sahip olacak. Bu büyük bir teminattır.' dedi.Yüzde 1'in altında oy oranına sahip bir parti Genel Başkanı'nın ülkenin en stratejik kararlarında imza yetkisine sahip olacak olması büyük tartışma yarattı.Davutoğlu'nun bu açıklaması sonrası AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Ali Çelebi dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Çelebi, 'Genel başkanlar vekil olup yasama olarak yürütmeye talimat verecek. Cumhurbaşkanı yardımcısı olup Cumhurbaşkanına talimat verecekler. Şaka gibi…Tam bir kaos düzeni…' ifadelerini kullandı.Bir önceki dönem CHP'den milletvekili olan gazeteci Barış Yarkadaş, 6'lı masanın adaylık diyaloğuna ilişkin önemli kulis bilgileri paylaştı. Yarkadaş, 'Kemal Bey, iddiaya göre toplantıda 'Adayımız masadan biri olmalı' demiş.' diyerek başladığı konuşmasını şöyle sürdürdü:Gültekin Uysal ve Temel Bey, Kemal Bey'in adaylığına destek vermiş. Babacan ve Davutoğlu sessiz kalmış, Meral Hanım ise itiraz etmemiş. En açık tavrı da Temel Bey'in aldığı söyleniyor.Yarkadaş, Kılıçdaroğlu'nun masadan güçlü ayrıldığını belirterek, 'Altılı masanın 9 saatlik toplantısında genel eğilimin Kemal Bey'in Cumhurbaşkanı adaylığına döndüğü görülüyor.' dedi.Sık sık 'Seçimi kazanacak adayla çıkacağız' diyerek Ekrem İmamoğlu ya da Mansur Yavaş'ı işaret eden Meral Akşener'in dünkü toplantı ile birlikte artık diretemeyeceğini dile getiren Yarkadaş, 'Meral Hanım, o konuda artık çok fazla diretmez. Meral Hanım'ın inadı altılı masaya zarar veriyordu. Meral Hanım da bunu gördü, altılı masaya zarar vermek yerine masayı güçlendiren bir pozisyona girecek.' diye konuştu.DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, masanın uygun görmesi halinde Cumhurbaşkanlığı seçiminde aday olmak istediğini açıkladı. Babacan, 'Altılı Masa böyle bir mutabakata varırsa hem seçilebilme sorunu olmaz hem de en iyi şekilde ben yaparım, sorun yok.' ifadelerini kullandı.Kılıçdaroğlu'nun aday olamaması durumunda Ali Babacan ismini sahaya süreceği kulislerde konuşulanlar arasında yer alıyordu.