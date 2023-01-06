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Bayrampaşa'da boşandığı kocası, suratına kimyasal madde fırlattı

1 yıl önce boşandığı kocası tarafından yolu kesilen Yasemin Aksoy, kimyasal sıvı ile saldırıya uğradı. Aksoy, "Ölmek istemiyorum" dedi.

Ekleme: 6.01.2023 - 16:49 Güncelleme: 6.01.2023 - 16:50 / Editör: Ozge Selin
Bayrampaşa'da boşandığı kocası, suratına kimyasal madde fırlattıİstanbul Bayrampaşa'da, bir kadın daha boşandığı eşi tarafından dehşeti yaşadı.

2 çocuk annesi Yasemin Aksoy (32), 12 yıl evli kaldığı Yusuf Çavdar (36) ile 1 yıl önce boşandı. Ayrılığın ardından eski eşini rahat bırakmayan Yusuf Çavdar hakkında, uzaklaştırma kararı verildi. Ancak Çavdar, eski eşini rahatsız etmeye devam etti. Yasemin Aksoy, 4 Ocak'ta, sabah saatlerinde de Bayrampaşa Muratpaşa Mahallesi'ndeki evinden işe gitmek için ayrıldı.

"Güzelliğine mi güveniyorsun" dedi kimyasal madde attı

Bu sırada park halindeki araçların arkasına gizlenen Yusuf Çavdar, Aksoy'un yolunu kesti. Çavdar, bir süre tartıştığı kadınının yüzüne, 'Güzelliğine mi güveniyorsun?' diyerek kimyasal madde attı. Yasemin Aksoy, acı içinde çığlıklar atarak yardım istedi.

Komşuları ve çevredekilerin yardıma koştuğu kadın, hastaneye kaldırıldı. Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan kadın, eski eşinden şikayetçi oldu. Harekete geçen polis, Yusuf Çavdar'ı yakaladı.

"Seni öldürmeyeceğim ama süründüreceğim"

Kendisine dehşet yaşatan eski eşinin en ağır şekilde ceza almasını isteyen Yasemin Aksoy, “Sabah saatlerinde işe gitmek için evden çıktım. Bilinçli bir vaziyette merdivenlerin orada beni bekliyormuş. O sırada bana sesleniyor, ben ne konuştuğumuzu hatırlamıyorum. Sadece ‘yoluna git’ dediğimi hatırlıyorum. Bir şey yapacağını tahmin ediyordum ama bir sıvı atacağını tahmin etmemiştim. ‘Seni öldürmeyeceğim ama süründüreceğim’ gibi laflar kullanarak sıvıyı yüzüme boca etti.

"Ölmek istemiyorum"

Bir sürü uzaklaştırma kararım ve bir sürü şikayetim olmasına rağmen hiçbir işlem yapılmadı ve sonuç bu. Daha da kötü olabilirdi, gözlerimi kaybedebilirdim, hayatımı kaybedebilirdim. Benim 2 oğlum var. Biri 7 biri 4 yaşında. Onların psikolojisi bitmiş durumda. Ben cezaevinden çıkmasını istemiyorum, en ağır ceza neyse onu almasını istiyorum. Çünkü bunun bir sonraki adımı ölüm olacak ve ben ölmek istemiyorum." dedi.

Bayrampaşa'da boşandığı kocası, suratına kimyasal madde fırlattı
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