Aydın Kuşadası'nda deprem son dakika | 6 Ocak Aydın depremi şiddeti ve merkez üssü!.

Aydın'da 3.7 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli'den yapılan açıklamaya göre, depremin merkez üssü Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıkları olarak kaydedildi. Kısa süreli paniğe neden olan depremde, can ya da mal kaybı yaşanmadığı öğrenildi. Deprem çevre ilçelerde de hissedildi. İşte AFAD ve Kandilli'den alınan verilere göre, 6 Ocak son depremler listesi...