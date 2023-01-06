Aslı Baykal'dan CHP'li Kemal Kılıçdaroğlu'na Sedat Peker tepkisi! Daha muhalefette iken mafyayı referans alıyor .

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, Ağustos ayında yaptığı açıklamada 'Sedat Peker'in iddialarının tamamı doğrudur. Çünkü taraf zaten. 'Biz bunu yaptık' diyor,' ifadelerine yer vermişti. CHP'den ayrılarak Kılıçdaroğlu'nu topa tutan Aslı Baykal, 'Kılıçdaroğlu, 'Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız' dedi. Daha muhalefette iken mafyayı referans alarak siyaset yaptıklarına göre, mafya ile mafya yardımı ile savaşmayı planlıyor olmalı' ifadelerine yer verdi.CHP'den istifa ettikten sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'na sert eleştiriler getiren Aslı Baykal, sosyal medya hesabı üzerinden bir kez daha CHP liderini hedef aldı.Twitter'dan açıklama yapan ve Kılıçdaroğlu'nun Sedat Peker'in iddiaları için 'doğrudur' dediği haber içeriğini paylaşan Aslı Baykal, 'Kılıçdaroğlu, 'Bu ülkeyi mafyalara, çetelere bırakmayacağız' dedi. Daha muhalefette iken mafyayı referans alarak siyaset yaptıklarına göre, mafya ile mafya yardımı ile savaşmayı planlıyor olmalı' ifadelerini kullandı.CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Gazete Duvar'a yaptığı açıklamalar 22 Ağustos 2022'da yayınlanan haberle verildi. CHP'li Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada çete liderini referans alarak hükümeti suçlamaya çalışmıştı.'Yargı ilk kez 2018 sonrası bu kadar siyasallaştı. Bir suç örgütü lideri var; Sedat Peker. Açıklamalar yapıyor. İtiraf ediyor. Hangi savcı harekete geçti. Biz pazartesi suç duyurusunda bulunacağız. Kişi yer, zaman, saat, isim veriyor. Daha ne versin? Elinden tutup getirse, savcı 'aman bunu getirme, başım belaya girmesin' diyecek.'