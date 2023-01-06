  • USD: 18,75 - 18,78
  • EURO: 19,70 - 19,74
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Altılı masada kim hangi bakanlığı istiyor? Fatih Portakal 'kulis bilgi' diyerek anlattı!

Muhalif kesime yakınlığıyla bilinen gazeteci Fatih Portakal, altılı masanın 10’uncu toplantısı sonrası, hangi partinin hangi bakanlıkları istediğine dair kulis bilgileri aktardı.

Altılı masada kim hangi bakanlığı istiyor? Fatih Portakal 'kulis bilgi' diyerek anlattı!
Ekleme: 6.01.2023 - 19:41 Güncelleme: 6.01.2023 - 19:58 / Editör: Ozge Selin
Altılı masada kim hangi bakanlığı istiyor? Fatih Portakal 'kulis bilgi' diyerek anlattı!
Gazeteci Fatih Portakal, “Altılı Masada Kim Hangi Bakanlığı Alacak? İlk Kez Açıklıyorum” başlıklı YouTube yayınında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Altılı Masa'nın 10'uncu toplantısı sonrası konuşan Portakal, 9 saatlik görüşmede liderlerin istediği bakanlıklara dair kulis bilgisini aktardı.

CHP'NİN İSTEDİĞİ BAKANLIKLAR

Portakal, CHP'nin Milli Eğitim Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı'nı istediğini öne sürdü.

İYİ PARTİ'NİN İSTEDİĞİ BAKANLIKLAR

Portakal, İYİ Parti'nin ise Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı'nı istediğini iddia etti.

DEVA, GELECEK, SAADET ve DEMOKRAT PARTİ...

Portakal devamında şunları söyledi:

“DEVA Partisi ekonomi, adalet ve Dışişleri Bakanlığı'nı istiyor. Gelecek Partisi, Adalet ve Dış İşleri Bakanlığı üzerinde yoğunlaşmış, Milli Eğitim Bakanlığı'nda da talebi olduğu söyleniyor.

Saadet Partisi, Aile ve Tarım Bakanlığı'nı istiyormuş. Demokrat Parti de Kültür ve Turizm ve Tarım Bakanlığı'yla talebi olmuş.

HEPSİNİN İSTEDİĞİ ORTAK BAKANLIK

En çok konuşulan bakanlık Şehir ve Çevrecilik Bakanlığı. Bütün partilerin talebinde olan bakanlıklardan bir tanesi.”
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
Kılıçdaroğlu, Akşener ve İmamoğlu'nun ilginç metro diyaloğu! 'Durma işi nasıl oluyor?'
Nevşin Mengü altılı masanın formülünü sert sözlerle eleştirdi: Başka sistem bulun
Karadeniz gazında kritik gelişme! Bakan Dönmez duyurdu: Yüzde 90'a ulaştı
Altılı masada kim hangi bakanlığı istiyor? Fatih Portakal 'kulis bilgi' diyerek anlattı!
Podolyak: Rus ateşkesinin özü budur, sessizliği taklit ederek arkadan öldürmek!
Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında 2 kritik isim daha yakalandı! Cinayet öncesi keşif yapan...
ABD öğrendi tüm dünya öğrenecek: Turkey değil Türkiye
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde: Çiftçi destek kredisini uygulamaya geçireceğiz
Dünyanın en güçlü hava kuvvetleri belli oldu! Türkiye'nin listedeki yeri dikkat çekti: İşte 2023'ün en iyileri...
Ankara'da ulaşıma zam geliyor!
Muharrem İnce 6'lı masayı topa tuttu: Sekreter cumhurbaşkanı istiyorlar
Rusya duyurdu: Ukrayna'da tüm temas hattı boyunca 36 saatlik ateşkes ilan edildi
İkinci el konutlar için yeni kampanya geliyor! Bakan Kurum açıkladı
Manisa'da kuyuya düşen baba oğuldan geriye bu kareler kaldı! O kuyu 6 ay önce…
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar...
Hamza Dağ’dan altılı masaya ‘imza yetkisi’ tepkisi
Kılıçdaroğlu konuşurken İmamoğlu'nun yüz ifadesi sosyal medyada gündem oldu
CHP'li isim 6'lı masadaki adaylık diyaloğunu açıkladı: İbre Kemal Bey'e döndü, Meral Hanım artık direnemez
Bakan Soylu'dan İBB'ye yönelik soruşturma hakkında açıklama: Derdimiz kayyum atamak değil terörü belediyelerden temizlemek
Bakan Akar'dan terörle mücadele operasyonları açıklaması: Girilemez denilen yerlere girdik
6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

Twitter kullanıcıları dikkat: Milyonlarca veri internete sızdırıldı kimlik bilgileri de tehlikede

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

BDDK'dan cep telefonları için kredi ve taksit düzenlemesi

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Togg Amerikalıları mest etti: Türk hazinesini gören telefona sarıldı

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Askerlikle ilgili tüm işlemler e-Devlet'e taşınıyor

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var

Van'da yeniden petrol aranması talebi: Tarihi kayıtlarda 4 bölgede var