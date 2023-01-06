Adana’da ilginç olay: Otomobilin altına girip iki saat polise direndi

Adana'da uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen 23 yaşındaki Perihan Y. (23), kendisini bir gencin kovaladığını söyleyerek park halindeki otomobilin altına girdi. "Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyen Perihan Y., 2 saat polisi uğraştırdıktan sonra otomobilin altından çıkıp, koşarak uzaklaştı.

Olay, Seyhan ilçesi Çınarlı Mahallesi’nde meydana geldi.



Yolda yürüyen Perihan Y., bir anda çığlık atarak, kaçıp park halindeki otomobilin altına girdi.



Çığlık seslerini duyan kişiler, otomobilin yanına gelip, Perihan Y.'yi çıkarmaya çalıştı.



Uzun süren uğraşlara rağmen Perihan Y. aracın altından çıkmayınca, polise haber verildi.



İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, Perihan Y.'den aracın altından çıkmasını istedi.



"Ben bir şey yapmadım. 'Gel buraya gel' dedi.



Sonra arkadan kovalayınca ben de buraya girdim. Beni zorla götürmeye çalışıyorlar" diyen Perihan Y., yaklaşık 2 saatlik çalışmayla, polisin çevredekileri bölgeden uzaklaştırmasıyla otomobilin altından çıktı.



Büyük korku yaşayan Perihan Y., arkasına baka baka koşarak uzaklaştı.



Perihan Y., girdiği apartmanın bahçe duvarından atlayıp, gözden kayboldu.