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6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından 6 Ocak 2023 hava durumu tahminleri açıklandı. Ülke genelinde hava sıcaklıkları mevsim normalleri üzerinde seyrederken, cuma günü için yeni uyarı geldi. Peki, bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu raporu...

Ekleme: 6.01.2023 - 10:12 Güncelleme: 6.01.2023 - 10:17 / Editör: Ozge Selin
6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Batı ve Orta Karadeniz'de kar ve karla karışık yağmur görülecek. Marmara'da da sis ve pus, İstanbul'da ise sağanak yağış bekleniyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Çankırı, Yozgat ve Giresun çevrelerinin yağmurlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağıların bugün öğle saatlerinden sonra Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.

MARMARA
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.

EDİRNE 5°C, 15°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL 9°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün yağmurlu

KIRKLARELİ 5°C, 14°C
Parçalı bulutlu

KOCAELİ 7°C, 14°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün yağmurlu

EGE
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

A.KARAHİSAR -2°C, 6°C
Az bulutlu ve açık

DENİZLİ 3°C, 13°C
Az bulutlu ve açık

İZMİR 7°C, 17°C
Az bulutlu

MUĞLA 1°C, 14°C
Az bulutlu

AKDENİZ
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ADANA 4°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA 9°C, 18°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

ISPARTA 0°C, 13°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MERSİN 8°C, 19°C
Az bulutlu ve açık

İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün Çankırı ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

ANKARA -1°C, 8°C
Az bulutlu ve açık bugün parçalı bulutlu

ESKİŞEHİR -2°C, 8°C
Az bulutlu ve açık bugün parçalı bulutlu

KAYSERİ -5°C, 9°C
Az bulutlu ve açık

KONYA -4°C, 7°C
Az bulutlu ve açık

BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bugün bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bugün öğle saatlerinden sonra Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.

BOLU -2°C, 8°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün kar yağışlı

KASTAMONU -4°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün yağmurlu iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.

SİNOP 9°C, 13°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün yağmurlu

ZONGULDAK 7°C, 11°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün yağmurlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bugün Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve Kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AMASYA -1°C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yağmurlu

SAMSUN 8°C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yağmurlu

TOKAT -1°C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, bugün yağmurlu

TRABZON 6°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu

DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.

AĞRI -12°C, 5°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

ERZURUM -9°C, 4°C
Parçalı, yer yer çok bulutlu

MALATYA -4°C, 1°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN -7°C, 4°C
Parçalı bulutlu

GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.

DİYARBAKIR -6°C, 11°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

GAZİANTEP 1°C, 12°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT 1°C, 8°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutlu

ŞANLIURFA 4°C, 13°C
Az bulutlu ve açık


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