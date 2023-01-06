6 Ocak 2023 hava durumu: O illere karla karışık yağmur ve sağanak uyarısı!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son hava durumu raporuna göre bugün Batı ve Orta Karadeniz'de kar ve karla karışık yağmur görülecek. Marmara'da da sis ve pus, İstanbul'da ise sağanak yağış bekleniyor. Ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Çankırı, Yozgat ve Giresun çevrelerinin yağmurlu, Batı ve Orta Karadeniz'in iç ve yüksek kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağıların bugün öğle saatlerinden sonra Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile iç ve doğu kesimlerde pus ve yer yer sis bekleniyor.Parçalı, yer yer çok bulutlu, bugün doğusunun yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde yer yer pus ve sis bekleniyor.EDİRNE 5°C, 15°CParçalı bulutluİSTANBUL 9°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün yağmurluKIRKLARELİ 5°C, 14°CParçalı bulutluKOCAELİ 7°C, 14°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün yağmurluAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.A.KARAHİSAR -2°C, 6°CAz bulutlu ve açıkDENİZLİ 3°C, 13°CAz bulutlu ve açıkİZMİR 7°C, 17°CAz bulutluMUĞLA 1°C, 14°CAz bulutluAKDENİZAz bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ADANA 4°C, 19°CAz bulutlu ve açıkANTALYA 9°C, 18°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluISPARTA 0°C, 13°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutluMERSİN 8°C, 19°CAz bulutlu ve açıkAz bulutlu ve açık zamanla parçalı ve çok bulutlu, bugün Çankırı ve Yozgat çevrelerinin yağmurlu yüksekleri karlakarışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus ve yer yer sis bekleniyor.ANKARA -1°C, 8°CAz bulutlu ve açık bugün parçalı bulutluESKİŞEHİR -2°C, 8°CAz bulutlu ve açık bugün parçalı bulutluKAYSERİ -5°C, 9°CAz bulutlu ve açıkKONYA -4°C, 7°CAz bulutlu ve açıkParçalı ve çok bulutlu, bugün bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur, iç ve yüksek kesimlerinde karlakarışık yağmur ve kar şeklinde olmak üzere bugün öğle saatlerinden sonra Bartın çevreleri ile Kastamonu'nun kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.BOLU -2°C, 8°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün kar yağışlıKASTAMONU -4°C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün yağmurlu iç kesimlerinin kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların bugün öğle saatlerinden sonra kıyı kesimlerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.SİNOP 9°C, 13°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün yağmurluZONGULDAK 7°C, 11°CParçalı, yer yer çok bulutlu, bugün yağmurluParçalı ve çok bulutlu, bugün Orta Karadeniz ile Giresun çevrelerinin yağmurlu, iç ve yüksek kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve Kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin iç kesimlerinde pus, yer yer sis bekleniyor.AMASYA -1°C, 5°CParçalı ve çok bulutlu, bugün yağmurluSAMSUN 8°C, 11°CParçalı ve çok bulutlu, bugün yağmurluTOKAT -1°C, 9°CParçalı ve çok bulutlu, bugün yağmurluTRABZON 6°C, 13°CParçalı ve çok bulutluParçalı ve az bulutlu, kuzeyinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde pus, yer yer sis bekleniyor.AĞRI -12°C, 5°CParçalı, yer yer çok bulutluERZURUM -9°C, 4°CParçalı, yer yer çok bulutluMALATYA -4°C, 1°CParçalı ve az bulutluVAN -7°C, 4°CParçalı bulutluAz bulutlu ve açık, zamanla doğusunun parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda pus, yer yer sis bekleniyor.DİYARBAKIR -6°C, 11°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutluGAZİANTEP 1°C, 12°CAz bulutlu ve açıkSİİRT 1°C, 8°CAz bulutlu ve açık, zamanla parçalı ve çok bulutluŞANLIURFA 4°C, 13°CAz bulutlu ve açık