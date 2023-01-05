Türkiye'den uzay otobüsü hamlesi: Selçuk Bayraktar'ın 'üzerinde çalışıyoruz' dediği dev projede detaylar ortaya çıktı

Türkiye savunma sanayii alanında gerçekleştirdiği dev atılımlarla dünyada sayılı ülkeler arasında girmeyi başardı.Özellikle Baykar Savunma tarafından üretilen yerli ve milli Bayraktar TB2 SİHA’lar etkisini tüm dünyaya duyurdu. Çok sayıda ülke TB2 SİHA’ları alabilmek için adeta sıraya girdi.Öte yandan Baykar tarafından geliştirilen İnsansız Savaş Uçağı Kızılelma da geçtiğimiz hafta ilk kez havalanmıştı.Dikkatleri üzerine çeken Kızılelma dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Türk havacılık tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı Kızılelma'nın 'hesaba katılması gereken bir güç' olduğu yorumları yapıldı. Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar, yerli insansız savaş uçağı Kızılelma'nın yeni bir modeli üzerinde çalıştıklarını açıklamıştı. Bayraktar, "Kızılelma'nın süpersonik varyantını da yapmayı düşünüyoruz. Sesin üstünde de uçabilen bir varyantı olacak. Bunun yanında KIZILELMA agresif manevralar yapacak" açıklamasında bulunmuştu.Tüm bu gelişmeler devam ederken Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar yeni ve son derece önemli bir açıklamada bulundu. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına konuk olan Baykar Teknoloji lideri Selçuk Bayraktar'ın, Baykar iştiraki ulan Fergani Uzay girişimi hakkında yaptığı açıklamalar büyük merak uyandırdı. Bayraktar, adını Alfraganus olarak da bilinen Özbekistanlı Müslüman astronom Fergani’den alan Fergani uzay girişimini kurduklarını açıklamıştı.Selçuk Bayraktar, “Uzayla alakalı girişimimizi yaklaşık bir senedir konuşuluyordu 5-6 ay kadar önce kurduk. Orada da bir Baykar hikayesi çıkacak. İki sene içinde bir uydu fırlatma hedefimiz var ama takım uydusu olduğundan onlarca, yüzlerce fırlatmak gerekebilir.Hedefimiz alçak yörünge takım uydularıyla haberleşme, küresel konumlama sistemi geliştirmek ve bunun yanında yörünge transfer araçları geliştirmek. Bunlar 5, 10, 15 yıllık hedefler. Herhangi bir devlet desteği olmadan tamamen kendi öz kaynaklarımızla yürüttüğümüz bir proje.” dedi.TEKNOFEST 2022 kapsamında düzenlenen festival alanında yayına katılan Selçuk Bayraktar; u uyduların alçak dünya yörüngesinde sürü halinde olacağına ise atıfta bulunmuştu. Uzay alanındaki projelerini tanıtmaya devam eden Selçuk Bayraktar; fırlatma teknolojilerindeki paradigma değişimlerini anlatarak bu konu da maliyetlerin önemli ölçü de düştüğünü fakat fırlatma sonrası uyduları görev yörüngesine çıkartmakta olan sistemlerde bir boşluğun olduğunu belirtmişti.Bu kapsamda Space Tug (Uzay Kamyonu – Uzay Otobüsü) üzerine bir çalışmalarının olduğunu ve bu sistemi yapmayı hedeflediklerini söylemişti. Space Tug sistemi; yüklerini dünyadan uzaya çıkaran SpaceX’in Falcon 9 Roketi gibi olmamakla beraber özellikle takım nano ve mikro uyduları uzay sınırından (+100 km) görev yörüngesine iletmektedir. Bu konu da uzay kamyonu veya uzay otobüsü örneğini vermek yanlış olmayacaktır.Fergani'nin uzay çalışmaları hakkında bir detay ise SAHA Expo'da gerçekleştirilen bir sunumda ortaya çıkmıştı. Türkiye'nin ay misyonu için özgün ve milli hibrit motor geliştiren Delta V'nin sunumunda Fergani'nin uzaya göndermeyi planladığı Yörünge Transfer Aracı'na (TYA) ilişkin bazı bilgiler ve görsel yer almıştı.Sunumda, Yörünge Transfer Araçları'nın dünyada ihtiyaç duyulan sistemler olduğuna dikkat çekilirken; motor olarak yine Delta V'nin hibrit teknolojisinin kullanılması planlanıyor.