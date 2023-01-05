Sinan Ateş cinayetiyle ilgili yeni gelişme: 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi

Eski Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Başkanı ve Hacettepe Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Sinan Ateş'in öldürülmesine ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 4 şüpheli daha adliyeye sevk edildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca açılan soruşturmada gözaltına alınan 18 şüpheliden 4'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı.Sağlık kontrolünden sonra adliyeye sevk edilen şüpheliler, soruşturmayı yürüten savcıya ifade vermeye başladı.Şüphelilerden 3'ünün İstanbul'dan getirildiği belirtildi.Cinayetle ilgili gözaltına alınan 18 şüpheliden 7'si daha önce adliyeye getirilmiş, bunlardan 6'sı "tasarlayarak öldürme" suçundan tutuklanmış, 1 kişi ise adli kontrolle serbest bırakılmıştı.Sinan Ateş, arkadaşı Selman Bozkurt ile Çankaya ilçesi Çukurambar semtindeki Kızılırmak Mahallesi'nde 30 Aralık'ta bir binadan çıktıkları sırada, motosikletli iki kişinin silahlı saldırısına uğramıştı.Saldırıda Ateş hayatını kaybetmiş, Bozkurt ise omzundan yaralanmıştı.