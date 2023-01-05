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Muhalefetin Saraçhane tiyatrosuna özel animasyon filmi: Sosyal medyaya damga vurdu

2023 seçimlerinde muhalefet partilerinin, Cumhurbaşkanı adayı arayışı ve süreç içinde yaşanan gerilimlerle kavgaları sosyal medyada mizah malzemesi olmaya devam ediyor. Son olarak muhalefette iplerin gerildiği Saraçhane kriziyle ilgili yapılan özel animasyon filmi, sosyal medyada gündem oldu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Erkem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yer aldığı ve paylaşım rekorları kıran video, Twitter kullanıcılarınca ilgiyle karşılandı.

Muhalefetin Saraçhane tiyatrosuna özel animasyon filmi: Sosyal medyaya damga vurdu
Ekleme: 5.01.2023 - 12:03 Güncelleme: 5.01.2023 - 12:04 / Editör: Ozge Selin
Muhalefetin Saraçhane tiyatrosuna özel animasyon filmi: Sosyal medyaya damga vurdu
CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Gelecek Partisi, Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi, Demokrat Parti'den oluşan Altılı masa ve masaya gayri resmi olarak destek veren HDP'den oluşan çok bileşenli muhalefette adaylık krizi sürüyor.

Seçime aylar kalmasına rağmen adayın açıklanmaması ve süreç içinde yaşanan gerilimler sosyal medyada mizah malzemesi oluyor.

Son olarak muhalefete yapılan animasyon filmi sosyal medyaya damga vurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Erkem İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in yer aldığı animasyona Saraçhane krizi konu oldu.

AHMAK HAKARETİ VE MAĞDURİYET KUCAKLAŞMASI
Öyle ki, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine 'ahmak' hakaretini savurduğu için yargılandığı davanın karar duruşmasında 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılmıştı.

İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Mahkemesi'nde görülen karar duruşması öncesi Saraçhane'de buluşan İYİ Parti lideri Meral Akşener ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, mahkumiyet kararı açıklandıktan sonra büyük bir sevinçle kucaklaşmıştı.
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Muhalefetin Saraçhane tiyatrosuna özel animasyon filmi: Sosyal medyaya damga vurdu
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