Hazine ve Maliye Bakanlığı'dan ÖTV'siz telefon ve tablet açıklaması: Gündemde yok!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, telefon ve tabletlerden Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) alınmayacağı iddialarını yalanlayarak, gündemde öyle bir çalışma bulunmadığını açıkladı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Basın Müşavirliği, telefon ve tabletlerden ÖTV alınmayacağı iddialarına ilişkin bir açıklama yaptı. İddiaların yalanlandığı açıklamada, Hazine ve Maliye Bakanlığının gündeminde öyle bir çalışma bulunmadığı aktarıldı.