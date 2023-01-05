Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...

Terör örgütü PKK yandaşları, Paris'te bir Fransız vatandaşının silahla 3 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu saldırının ardından polisle çatışmış, sokakları savaş alanına çevirmişti.Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu olay henüz hafızalarda tazeyken ülkede yaşanan bazı gelişmeler Fransa'nın terör örgütlerini desteklemeye devam ettiğini gözler önüne serdi.TELEVİZYONDA BÖLÜCÜ HARİTAFransa'nın en tanınmış haber kanallarından biri olan France 24 skandal bir habere imza attı. Türkiye'nin Kürtleri hedef alan politikalar yürüttüğünün iddia edildiği haberde sözde Kürdistan haritası yayımlandı.Haritada Türkiye'nin doğu ve güney doğu bölgeleri sözde Kürdistan haritası içerisinde gösterildi.Orta Doğu hakkında yayınlanan kuşakta dün yayınlanan bölümde sözde Kürt sorununun Osmanlı döneminde başladığı ve 1. Dünya Savaşı sonrası Wilson prensipleri ile çıkan ‘kendi kaderinin tayin etme hakkının' Kürtlere verilmediği iddia edildi. Haberde ayrıca Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün de Kürtleri baskı altında aldığı iddiası yer aldı.Skandal yayının ikinci bölümünde ise Türkiye'nin Güney Doğu illeri ile Irak, İran ve Suriye'nin kuzeyi ‘birleşik Kürdistan' olarak gösterildi. Fransız kanalı ayrıca Türkiye'nin Kürtleri tanımadığını ve bölgeyi ‘Güney Doğu Anadolu' olarak tanımladığını iddia etti. Türkiye'nin sınırlarını skandal bir şekilde değiştiren Fransız kanalı sadece Irak'ın kuzeyindeki özerk yönetimin siyasi olarak tanındığını söyledi.PKK'LI TERÖRİSTLERİ ‘ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI' OLARAK TANIMLADILARFransız kanalındaki yayındaki bir skandal ayrıntı da PKK'lı teröristlerle ilgiliydi. PKK'lı teröristleri ‘özgürlük savaşçısı' olarak niteleyen France 24, PKK'nın İran ve Suriye kollarını da aynı şekilde niteledi. France 24, PKK'lı teröristlerin yanı sıra peşmerge lideri Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani'yi “Kürtlerin özgürlüğü için savaşan isimler” arasına koymayı da ihmal etmedi.FRANSA'DA MANZARA DEĞİŞMEDİTerör örgütünün rahatça propaganda yaptığı Fransa'da sokak eylemlerinin ardından da manzaranın değişmediği görüldü.Rezaletler bununla sınırlı kalmadı.ANMA PROGRAMI BAHANESİYLE TERÖR PROPAGANDASISilahlı saldırıda ölenleri anmak için düzenlenen tören, adeta bir PKK propagandasına dönüşmüş, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve PKK adına hazırlanan çelenkler yer almıştı. Benzer bir tören Paris'te yeniden düzenlendi.AFP, cenaze törenindeki rezaletin fotoğraflarını da dünyaya servis etti. Cenazelerin terör örgütü PKK paçavraları ile elebaşının posteri önüne konulduğu görüldü.PKK YANDAŞLARINA TAM DESTEK!Haberi 'Paris'te vurularak öldürülen Kürt kurbanların cenazelerinde gözyaşı, öfke' gibi bir başlıkla dünyaya sunan AFP, banliyö bölgesindeki törene Avrupa'nın dört bir yanından çok sayıda kişinin geldiğini yazdı.Kiralanan otobüslerle PKK destekçilerinin Fransa'nın birçok şehrinden ve Avrupa ülkelerinden Villiers-le-Bel'e taşındığını aktaran AFP, cenazede terör örgütü PKK bayraklarının yanı sıra Suriye kolu olan terör örgütü YPG'nin de bayraklarının bulunduğunu aktardı.Villiers-le-Bel'de toplanan kalabalık da ellerinde yine terör paçavraları ve elebaşı posterleri taşıdı.AFP, dışarıdaki kalabalığın cenazeyi bir otoparka kurulan dev ekrandan takip ettiğini belirtiyor.Ayrıca, Villiers-le-Bel belediye başkan yardımcısı Djida Djallali-Techtach'ın törende bir konuşma yaptığını yazdı. Djallali-Techtach'ın omzunda Fransız bayrağının renklerinin yer aldığı bir şerit vardı.KATİLİ DEĞİL TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILARUluslararası haber ajansı, cenazeye katılanların katil William Malet yerine halen Türkiye'yi suçlamaya devam ettiklerini ve cinayetlerin 'siyasi' boyutuna inandıklarını kaydetti.AFP Paris''teki terör yandaşlarının cinayetlerin işlendiği sokakta bir yürüyüş yapmaya hazırlandıklarını da aktardı.TERÖRİSTİ MAKAMINDA AĞIRLADIAyrıca, Fransa Adalet Bakanı'nın ağırladığı heyette yer alan bir kişinin, PKK mensubu olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan Agit Polat kod adlı Ömer Polat olduğu ortaya çıktı.