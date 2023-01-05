  • USD: 18,74 - 18,77
  • EURO: 19,89 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...

Fransa, Ahmet Kaya Kültür Merkezi'ne yönelik saldırının ardından sokakları savaş alanına çeviren teröristlere destek vermeye devam ediyor. Öyle ki, Fransa'nın en tanınmış haber kanallarından biri olan 'France 24' Türkiye haritasının bir bölümünü sözde Kürdistan olarak gösteren bir harita yayımlayarak büyük bir skandala imza attı. Fransız kanalı, Türkiye’nin Kürtleri tanımadığını ve bölgeyi ‘Güney Doğu Anadolu’ olarak tanımladığını iddia etti. Yapılan bu hamle, 'olaylardan ders almayan Fransa'nın PKK’lı teröristlere şirin görünme çabası’ olarak yorumlandı.

Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...
Ekleme: 5.01.2023 - 21:05 Güncelleme: 5.01.2023 - 21:23 / Editör: Ozge Selin
Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...
Terör örgütü PKK yandaşları, Paris'te bir Fransız vatandaşının silahla 3 kişinin ölümüne, 3 kişinin yaralanmasına neden olduğu saldırının ardından polisle çatışmış, sokakları savaş alanına çevirmişti.

Avrupa'nın göbeğinde yaşanan bu olay henüz hafızalarda tazeyken ülkede yaşanan bazı gelişmeler Fransa'nın terör örgütlerini desteklemeye devam ettiğini gözler önüne serdi.

Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...

TELEVİZYONDA BÖLÜCÜ HARİTA

Fransa'nın en tanınmış haber kanallarından biri olan France 24 skandal bir habere imza attı. Türkiye'nin Kürtleri hedef alan politikalar yürüttüğünün iddia edildiği haberde sözde Kürdistan haritası yayımlandı.

Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...

Haritada Türkiye'nin doğu ve güney doğu bölgeleri sözde Kürdistan haritası içerisinde gösterildi.

Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...

Orta Doğu hakkında yayınlanan kuşakta dün yayınlanan bölümde sözde Kürt sorununun Osmanlı döneminde başladığı ve 1. Dünya Savaşı sonrası Wilson prensipleri ile çıkan ‘kendi kaderinin tayin etme hakkının' Kürtlere verilmediği iddia edildi. Haberde ayrıca Cumhuriyetin kurucusu Atatürk'ün de Kürtleri baskı altında aldığı iddiası yer aldı.

Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...

Skandal yayının ikinci bölümünde ise Türkiye'nin Güney Doğu illeri ile Irak, İran ve Suriye'nin kuzeyi ‘birleşik Kürdistan' olarak gösterildi. Fransız kanalı ayrıca Türkiye'nin Kürtleri tanımadığını ve bölgeyi ‘Güney Doğu Anadolu' olarak tanımladığını iddia etti. Türkiye'nin sınırlarını skandal bir şekilde değiştiren Fransız kanalı sadece Irak'ın kuzeyindeki özerk yönetimin siyasi olarak tanındığını söyledi.

Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...

PKK'LI TERÖRİSTLERİ ‘ÖZGÜRLÜK SAVAŞÇISI' OLARAK TANIMLADILAR

Fransız kanalındaki yayındaki bir skandal ayrıntı da PKK'lı teröristlerle ilgiliydi. PKK'lı teröristleri ‘özgürlük savaşçısı' olarak niteleyen France 24, PKK'nın İran ve Suriye kollarını da aynı şekilde niteledi. France 24, PKK'lı teröristlerin yanı sıra peşmerge lideri Mesut Barzani'nin babası Molla Mustafa Barzani'yi “Kürtlerin özgürlüğü için savaşan isimler” arasına koymayı da ihmal etmedi.

Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...

FRANSA'DA MANZARA DEĞİŞMEDİ

Terör örgütünün rahatça propaganda yaptığı Fransa'da sokak eylemlerinin ardından da manzaranın değişmediği görüldü.

Rezaletler bununla sınırlı kalmadı.

Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...

ANMA PROGRAMI BAHANESİYLE TERÖR PROPAGANDASI

Silahlı saldırıda ölenleri anmak için düzenlenen tören, adeta bir PKK propagandasına dönüşmüş, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan ve PKK adına hazırlanan çelenkler yer almıştı. Benzer bir tören Paris'te yeniden düzenlendi.

AFP, cenaze törenindeki rezaletin fotoğraflarını da dünyaya servis etti. Cenazelerin terör örgütü PKK paçavraları ile elebaşının posteri önüne konulduğu görüldü.

Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...

PKK YANDAŞLARINA TAM DESTEK!

Haberi 'Paris'te vurularak öldürülen Kürt kurbanların cenazelerinde gözyaşı, öfke' gibi bir başlıkla dünyaya sunan AFP, banliyö bölgesindeki törene Avrupa'nın dört bir yanından çok sayıda kişinin geldiğini yazdı.

Kiralanan otobüslerle PKK destekçilerinin Fransa'nın birçok şehrinden ve Avrupa ülkelerinden Villiers-le-Bel'e taşındığını aktaran AFP, cenazede terör örgütü PKK bayraklarının yanı sıra Suriye kolu olan terör örgütü YPG'nin de bayraklarının bulunduğunu aktardı.

Villiers-le-Bel'de toplanan kalabalık da ellerinde yine terör paçavraları ve elebaşı posterleri taşıdı.

AFP, dışarıdaki kalabalığın cenazeyi bir otoparka kurulan dev ekrandan takip ettiğini belirtiyor.

Ayrıca, Villiers-le-Bel belediye başkan yardımcısı Djida Djallali-Techtach'ın törende bir konuşma yaptığını yazdı. Djallali-Techtach'ın omzunda Fransız bayrağının renklerinin yer aldığı bir şerit vardı.

Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...

KATİLİ DEĞİL TÜRKİYE'Yİ SUÇLADILAR

Uluslararası haber ajansı, cenazeye katılanların katil William Malet yerine halen Türkiye'yi suçlamaya devam ettiklerini ve cinayetlerin 'siyasi' boyutuna inandıklarını kaydetti.

AFP Paris''teki terör yandaşlarının cinayetlerin işlendiği sokakta bir yürüyüş yapmaya hazırlandıklarını da aktardı.

TERÖRİSTİ MAKAMINDA AĞIRLADI

Ayrıca, Fransa Adalet Bakanı'nın ağırladığı heyette yer alan bir kişinin, PKK mensubu olduğu gerekçesiyle mal varlığı dondurulan Agit Polat kod adlı Ömer Polat olduğu ortaya çıktı.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İstanbul Nişantaşı'nda İSKİ borusu patladı: Yol çöktü cadde trafiğe kapatıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Uslu durun' uyarısı Yunan basınında: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti!
Sinan Ateş cinayetinde dört tutuklama daha: Sayı 10'a yükseldi...
Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...
Rusya'nın ateşkes kararına Ukrayna'dan yanıt!
Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak DEAŞ'a finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu!
Türk teknelerine Yunan tacizi...
Erdoğan diplomasisi sonuç verdi: Rusya 6-7 Ocak'ta ateşkes ilan ediyor
SON DAKİKA! YSK'dan 2023 seçimleri açıklaması: Erken seçim vurgusu yaptı!
CHP'li Tanrıkulu'ndan HDP’nin Hazine yardımı hesaplarının bloke edilmesine tepki: Karar kanımca yok hükmündedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü
CHP'den HDP hesaplarının bloke edilmesine tepki
Bakan Nebati'den zincir marketlere çağrı! 'Elinizi taşın altına koyun'
İzmir'de İZBAN arızalanınca vatandaşlar raylarda yürüdü
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
Bayrampaşa'da İBB'nin ihmali yüzünden halk tedirgin! Köprü bakımsızlık nedeniyle parça parça dökülüyor .
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu
Merdan Yanardağ'ın savunma sanayii hazımsızlığı sürüyor! Akılalmaz sözler: 4-5 tane Kızılelma bu stüdyoya sığar...
Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Adını değerli bir madenden alıyor: Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir herkes Türkiye'deki bu ile akın ediyor

Adını değerli bir madenden alıyor: Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir herkes Türkiye'deki bu ile akın ediyor

Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor

Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor