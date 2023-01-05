  • USD: 18,74 - 18,77
  • EURO: 19,89 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Erdoğan diplomasisi sonuç verdi: Rusya 6-7 Ocak'ta ateşkes ilan ediyor

Kremlin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Rusya'nın Ukrayna'da, 6-7 Ocak tarihleri arasında 36 saatlik ateşkes talimatı verdiğini duyurdu. Ateşkes kararının Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iki ülke liderleriyle görüşmesi sonrası gelmesi dikkat çekti.

Erdoğan diplomasisi sonuç verdi: Rusya 6-7 Ocak'ta ateşkes ilan ediyor
Ekleme: 5.01.2023 - 18:29 Güncelleme: 5.01.2023 - 19:01 / Editör: Ozge Selin
Erdoğan diplomasisi sonuç verdi: Rusya 6-7 Ocak'ta ateşkes ilan ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iki lidere de arabuluculuk görevini üstlenmeye hazır olduğunu söyledi. Bu görüşmelerin ardından Rusya'dan geçici ateşkes kararı geldi.

36 SAATLİK ATEŞKES KARARI

Rusya Devlet Başkanı Putin, Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da yarın saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatı verdi.

Rusya, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılabilmesi için Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etmesi çağrısında bulundu.
GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İstanbul Nişantaşı'nda İSKİ borusu patladı: Yol çöktü cadde trafiğe kapatıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Uslu durun' uyarısı Yunan basınında: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti!
Sinan Ateş cinayetinde dört tutuklama daha: Sayı 10'a yükseldi...
Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...
Rusya'nın ateşkes kararına Ukrayna'dan yanıt!
Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak DEAŞ'a finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu!
Türk teknelerine Yunan tacizi...
Erdoğan diplomasisi sonuç verdi: Rusya 6-7 Ocak'ta ateşkes ilan ediyor
SON DAKİKA! YSK'dan 2023 seçimleri açıklaması: Erken seçim vurgusu yaptı!
CHP'li Tanrıkulu'ndan HDP’nin Hazine yardımı hesaplarının bloke edilmesine tepki: Karar kanımca yok hükmündedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü
CHP'den HDP hesaplarının bloke edilmesine tepki
Bakan Nebati'den zincir marketlere çağrı! 'Elinizi taşın altına koyun'
İzmir'de İZBAN arızalanınca vatandaşlar raylarda yürüdü
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
Bayrampaşa'da İBB'nin ihmali yüzünden halk tedirgin! Köprü bakımsızlık nedeniyle parça parça dökülüyor .
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu
Merdan Yanardağ'ın savunma sanayii hazımsızlığı sürüyor! Akılalmaz sözler: 4-5 tane Kızılelma bu stüdyoya sığar...
Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Adını değerli bir madenden alıyor: Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir herkes Türkiye'deki bu ile akın ediyor

Adını değerli bir madenden alıyor: Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir herkes Türkiye'deki bu ile akın ediyor

Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor

Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor