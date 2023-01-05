  • USD: 18,74 - 18,77
  • EURO: 19,89 - 19,92
Ankara º22
Beyaz Gazete
Gündem: Recep Tayyip Erdoğan - Putin - Devlet Bahçeli - Kemal Kılıçdaroğlu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Uslu durun' uyarısı Yunan basınında: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Yunanistan’a yönelik "Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok" sözleri Yunan basınında büyük yankı uyandırdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 'baba', Yunanistan'ı da 'yaramaz çocuk' rolünde gören Ethnos haber sitesi, "Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Uslu durun' uyarısı Yunan basınında: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı!
Ekleme: 5.01.2023 - 20:36 Güncelleme: 5.01.2023 - 20:46 / Editör: Ozge Selin
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Uslu durun' uyarısı Yunan basınında: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın dün AK Parti Grup Toplantısı'nda Türkiye'nin yerli füzesi Tayfun hakkındaki açıklamaları Yunan basınında da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan'ı uyardığı o sözleri, manşetlere alındı.

Türkiye'nin artık kendi savaş uçağını yapabildiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, “Bu millet yapar. Evelallah yapar. Bizim bir tane kendi eserimiz olan füzemiz yoktu. Şimdi bu füzelerimizi kendimiz yapıyor muyuz? Öyle bir yapıyoruz ki Yunan tutuştu. Gazeteler başlıkları atıyor: Uyuyorsunuz diyorlar. Adamlar İzmir'den Tayfun'u gönderiyor, 561 kilometre menzil. Ben de arkadaşlara dedim ki: Bu yetmez. Bunu bin kilometreye çıkarmamız lazım. Tabii bu haber geçince Yunan ne demeye başladı? ‘Bunlar Atina'yı vuracak' demeye başladı. Siz sakin olun. Uslu durun, bizim Atina ile bir işimiz yok. Bize dokunmayana biz dokunmayız' ifadeleri bazı Yunan haber sitelerinde son dakika olarak verildi. Birçok Yunan köşe yazarı ise bu sözleri ayrıntılı olarak kaleme aldı.

'ERDOĞAN ATİNA'YI UYARDI'

Kathimerini Gazetesi'nde yayınlanan haberde, 'Erdoğan söylemlerinde değişiklik yapmadı. Atina'yı uyardı' ifadeleri yer aldı.

Tayfun Füzesi hakkında teknik bilgiler veren gazete, Türkiye'nin Tayfun Füzesi'ni en çok Yunanistan'a karşı kullanabileceğini yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Uslu durun' uyarısı Yunan basınında: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı!

'YUNANİSTAN YARAMAZ ÇOCUK'

Ethnos'un haberinde 'Erdoğan, baba rolünde yaramaz çocuk Yunanistan'ı, akıllı oturmazsa cezalandıracağı konusunda uyarıyor. 'İhtiyatlı' ile ne demek istiyor?' denildi

Politico Gazetesi'nde ise, Tayfun Füzesi'nin menzilinde yer alan bölgeleri haritalar ile destekleyen bir haber yayınlandı.

GÜNÜN ÇOK İZLENEN VİDEOLARI
İstanbul Nişantaşı'nda İSKİ borusu patladı: Yol çöktü cadde trafiğe kapatıldı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Uslu durun' uyarısı Yunan basınında: Baba Erdoğan yaramaz çocuk Yunanistan'ı uyardı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu'nu kabul etti!
Sinan Ateş cinayetinde dört tutuklama daha: Sayı 10'a yükseldi...
Fransa teröre kol kanat germeye devam ediyor: France 24'ten skandal Türkiye haritası...
Rusya'nın ateşkes kararına Ukrayna'dan yanıt!
Türkiye ile ABD eş zamanlı olarak DEAŞ'a finansman sağlayan şebekenin mal varlığını dondurdu!
Türk teknelerine Yunan tacizi...
Erdoğan diplomasisi sonuç verdi: Rusya 6-7 Ocak'ta ateşkes ilan ediyor
SON DAKİKA! YSK'dan 2023 seçimleri açıklaması: Erken seçim vurgusu yaptı!
CHP'li Tanrıkulu'ndan HDP’nin Hazine yardımı hesaplarının bloke edilmesine tepki: Karar kanımca yok hükmündedir
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vladimir Zelensky ile görüştü
CHP'den HDP hesaplarının bloke edilmesine tepki
Bakan Nebati'den zincir marketlere çağrı! 'Elinizi taşın altına koyun'
İzmir'de İZBAN arızalanınca vatandaşlar raylarda yürüdü
Bedelli askerlik ücreti belli oldu
Başkan Erdoğan Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor
Bayrampaşa'da İBB'nin ihmali yüzünden halk tedirgin! Köprü bakımsızlık nedeniyle parça parça dökülüyor .
Anayasa Mahkemesi, HDP'nin Hazine yardım hesabına geçici bloke koydu
Merdan Yanardağ'ın savunma sanayii hazımsızlığı sürüyor! Akılalmaz sözler: 4-5 tane Kızılelma bu stüdyoya sığar...
Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

Meteoroloji'den kar, yağmur ve sis uyarısı!

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

ABD'de dehşet verici olay: 560 ölünün naaşını parçalayıp sattılar

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Dünya Sağlık Örgütü'nden koronavirüs uyarısı: En bulaşıcı varyantı ve hızla yayılıyor

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Eksi 17 derecede günlerce bekliyorlar: Suyun dibinden çıkanları tek tek topluyorlar

Adını değerli bir madenden alıyor: Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir herkes Türkiye'deki bu ile akın ediyor

Adını değerli bir madenden alıyor: Dünyada bu özelliklere sahip tek şehir herkes Türkiye'deki bu ile akın ediyor

Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor

Kimse üretmeye cesaret edemiyor: Türkiye'de yetiştirilip Avrupa'ya gönderiliyor