CHP'li Tanrıkulu'ndan HDP’nin Hazine yardımı hesaplarının bloke edilmesine tepki: Karar kanımca yok hükmündedir

Anayasa Mahkemesi, HDP'nin kapatılması istemli davada Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın partinin Hazine yardımı bulunan hesaplarına tedbiren bloke konulması talebini kabul etti.Kararın 7 üyeye karşı 8 üyenin oy çokluğuyla alındığı öğrenildi. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, 10 Ocak'ta kararla ilgili açıklama yapacak.KARARA CHP'DEN TEPKİ GELDİHDP'nin hazine yardımı hesaplarının bloke edilmesine CHP'den tepki geldi. Karara ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan CHP İstanbul Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Anayasa Mahkemesi'nin kararını tanımadığını söyledi.SEZGİN TANRIKULU: KARAR YOK HÜKMÜNDEDİRTanrıkulu şu ifadeleri kullandı:'HDP'ye seçim yardımına ilişkin olarak verilen kararın oy çokluğuyla verildiği basına yansımıştır. Anayasanın 149. ve AYM Kuruluş Yasasının 52.Maddesi uyarınca bu tedbir kararının da oy çokluğu değil 2/3 nitelikli çoğunlukla verilmesi gerekmektedir. Karar kanımca yok hükmündedir.'