Başkan Erdoğan'ın 'işe dönüş' müjdesi emekçilerin yüzünü güldürdü! Hak hukuk tanımayanlara en güzel cevap

Başkan Erdoğan'ın önceki gün Ankara'da Sözleşmeliye Kadro Şöleni programında, büyükşehirlerde işten çıkartılan işçilerin yapılacak yasal düzenleme ile işlerine geri dönebileceğinin müjdesini vermesiyle işçileri işe dönüş heyecanı sardı.Erdoğan konuşmasında, 'Hatırlayın seçimler öncesinde ne deniyordu? Hiç kimse belediyelerimizden atılamaz deniliyordu. Büyükşehir belediyeleri dahil kapının önüne konan işçilerimizi gördük mü? Gördük. Memurlarımızı gördük mü? Gördük. İşte şimdi onların hepsi tekrar yasal düzenleme ile görevlerinin başına dönecekler' dedi.SABAH'ın haberine göre; İşçiler mutluluklarını dile getirerek, 'Cumhurbaşkanımız bir kez daha bu milletin adamı olduğunu, bu milletin derdiyle dertlendiğini gösterdi.' dedi.Kayhan Türkmen: Pandemi süreci içerisinde çok mağdur olmuştuk. Yasaklar derken evimize maaş girmiyordu. Cumhurbaşkanımızın açıklamasını duyunca ailece çok sevindik. Ne kadar teşekkür etsek az olur.İsmail Hakkı Altun: İBB'den ikna odası ile manevi değerlerimize saygısızlık yapılarak işten atıldık. Maddi manevi zor süreç yaşadım. Bize 'Erdoğan'ın askeri' denerek işten attılar ancak onların bilmedikleri biz bu millete ölene kadar askeriz.Yasin Yolcu: İBB'nin binbir türlü mobbingler, usulsüzlükler yaparak işten attığı binlerce işçiden biriyim. İşçinin, emekçinin arkasında duran, onları destekleyen Cumhurbaşkanı'mızdan Allah razı olsun. Çok mutlu etti.Birol Durmuş: İBB'ye ait İSPARK'a yıllarımı verdim. İlk kuruluş aşamasında sokaklarda değnekçilerle, meydanları işgal eden mayfa tiplilerle sürekli mücadele ettim. Bedel ödedim. Yeni yönetim hazıra konduğu için emeğin, mücadelenin ne demek olduğunu bilmeden beni işten attı. Sıkıntı, stres ve işsizlikten dolayı kansere yakalandım. Akciğerimin bir kısmını aldılar. Yeniden bu millete, devlete hizmet edebilecek olmanın heyecanı içerisindeyim.Samet Bulutçu: İBB'den çıkartıldıktan sonra çok zor süreçler geçirdim. Ailemin desteğiyle mücadele azmi buldum. Cumhurbaşkanımız yine büyüklüğünü ve devlet adamlığını gösterdi. Derdimize derman oldu.Ömer Çevik: Cumhurbaşkanımız yine babalığını yaptı. Bu milletin derdiyle dertlendiğini herkese gösterdi. Hakkı, hukuku tanımayanlara reis yüzünü gösterdi.Yunus Sessiz: İBB'ye bağlı Metro İstanbul'da güvenlik görevlisiydim. Mahmutbey-Mecidiyeköy hattında 10 dakikalık dinlenme arasında arama yapmadığı gerekçesiyle işine son verildi. Eşim Naime Sessiz, ikinci çocuğumuzu doğurduktan sonra kansere yakalanıp öldü. İşten çıkarıldığımı, taziye için gelirler diye beklediğim yöneticilerden öğrendim. Bu büyük acıları yaşarken iki çocuğumla işsiz güçsüz tek başına bırakıldım. Cumhurbaşkanımızın açıklaması çok mutlu etti. İnşallah işimize tekrar döner, çoluk çocuğumuzun rızkını çalışarak çıkarırız.Volkan Yavuz(Mersin): Başkan Vahap Seçer haksız hukuksuz şekilde işimizden etti. Sayın Cumhurbaşkanımız tek suçları ülkesini ve milletini sevmek olan biz işçilerin sahipsiz olmadığını, kendisine güvenen insanların yanılmadığını bir kez daha gösterdi. İşinden edilen binlerce kişi dünden bugüne adeta bayram havası yaşıyor.Hasan Asma(Mersin): Cumhurbaşkanımız haksızlığa, zulme el koydu. Mobbinge maruz kaldım ve işi bırakmaya zorlandım. En sonunda ekmeğimle oynadılar. Görevimi layıkıyla yapıyordum. Ekmekle oynamak hangi vicdana sığar.Derya Sönmez(Adana/Ceyhan): Engelli kadrosunda çalışırken, sosyal medya profilimde Başkan Erdoğan'ın fotoğrafının bulunması nedeniyle işime son verildi. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz. Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Allah tırnağına taş, gözüne yaş, gönlüne gam değdirmesin.Ahmet Fethi Tümtaş(Adana): 3,5 yıldır yıldır yaşadığımız zorluklara, uğradığımız haksızlıklara dur diyen Cumhurbaşkanımıza teşekkür ederim. Kendisine minnettarım.İBB yönetimi sistematik şekilde 15 bin 819 personeli işten çıkarttı. Buna karşanı 2019'dan bu yana 50 BİN 574 kişi işe alındı. 1 Temmuz 2019 ila 1 Temmuz 2022 tarihleri arsında çıkartılan 15 bin 819 personel yasal haklarını aramak için mahkemenin yolunu tuttu. Yargı sürecinde kaybeden İBB yönetimi, İş Mahkemelerinin verdiği işe iade kararlarını dahi uygulamadı. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 3 bin personel çıkarılırken, 7 bin 500 kişiyi işe alındı. İzmir'de Tunç Soyer'in seçilmesinin ardından bugüne kadar büyükşehirde 6 bin kişiye iş verildi. Adana'da 3 bin Antalya'da 2 bini aşkın işçinin görevine son verildi. Mersin'de bin 50 işçi ekmeğinden edildi. Tanju Özcan döneminde Bolu Belediyesi ve iştiraki olduğu şirketlerde, 350 civarında personel alındı. 200'ye yakın işçi de çıkarıldı.